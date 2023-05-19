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新竹不只棒球場淹水！知名納骨塔也「噴冷泉」　神主牌位冷吱吱

▲▼「櫃子都浮起來了」新竹棒球場也傳淹水　納骨塔積水搶救中。（圖／翻攝爆料公社）

▲新竹棒球場傳出淹水，市府人員正在了解中。（圖／翻攝爆料公社，下同）
記者陳凱力／新竹報導

新竹市今晨因強降雨陸續傳出多起淹水，多處地下道水深至平面高度，市府緊急出動搶救，於稍早陸續恢復通暢，不過，知名公共工程新竹棒球場、永恆之丘納骨塔也陸續傳出積水災情，網友曝光棒球場淹水慘照，大喊「櫃子浮起來了！」

新竹市府表示，凌晨開始突來的雨量已超過排水系統負荷，造成護城河周邊及太原地下道、竹蓮地下道、全中興地下道、元培地下道、柑林溝地下道等多處地下道積淹水，不過上午相關單位緊急啟動應變措施，目前地下道淹水幾乎已經排除，恢復通行。

然而警報還沒解除，有網友將新竹棒球場淹水畫面上傳臉書，從照片發現，疑似會議室、球員休息室、牛棚與機房等空間都有淹水情況，網友大呼「櫃子浮起來了！新竹棒球場附設游泳池正式開幕。」

▲▼「櫃子都浮起來了」新竹棒球場也傳淹水　納骨塔積水搶救中。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼疑似會議室與機房的地方也出現積水。

▲▼「櫃子都浮起來了」新竹棒球場也傳淹水　納骨塔積水搶救中。（圖／翻攝爆料公社）

市府目前正緊急派員了解棒球場積水情形。此外，還有永恆之丘-新竹市納骨塔也傳出災情，市府表示，大坪頂永恆之丘二樓祭祀空間及神主牌位、三樓週邊以及內圍都出現積水情形，市府已於第一時間動員人力，進行排除與清潔工作。

市府說明，今晨的大雷雨造成多處積水，不只地下道，就連東門城圓環亦有滯洪情形，目前市府已動用兩台抽水機於上午開始進行排水及清淤作業，將持續運作到完全清除積水，並視現場情況調派抽水機組。

▲▼「櫃子都浮起來了」新竹棒球場也傳淹水　納骨塔積水搶救中。（圖／新竹市府提供）

▲▼永恆之丘納骨塔也傳出積水。（圖／新竹市政府提供）

▲▼「櫃子都浮起來了」新竹棒球場也傳淹水　納骨塔積水搶救中。（圖／新竹市府提供）

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積水新竹棒球場永恆之丘

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