父子鑿牆挖洞偷百萬銀飾！銀樓夫妻暴瘦3kg　現身還原驚險經過

記者戴上容／新北報導

新北市蘆洲區中山二路一間銀樓17日發生「挖洞竊盜案」！49歲蔡姓主嫌與77歲父親租了銀樓隔壁民宅，從2樓「挖牆潛入」，行竊後一路逃亡3地。警方於新北市三重區一間旅館逮到這對父子檔，今(19日)銀樓夫妻受訪訴說整個驚險經過，痛批嫌犯「滿口謊言」。目前竊賊父子倆訊後遭依加重竊盜罪送辦。

▲銀樓夫妻今天受訪，訴說遭竊經過 。（圖／記者戴上容攝）

據了解，蔡男與其老爸爸參考電影「瞞天過海」情節，異想天開想到用挖洞偷竊，一個月前，他盯上隔壁就是銀樓的一棟6層樓老屋，半個月後開始行動，用挖牆偷金飾，挖牆時都是趁白天利用電動工具鑿牆，挖到剩下輕隔間時則改用美工刀，19日清晨4時許，成功潛入銀樓盜走上百萬銀飾。

銀樓夫妻今天受訪表示，由於做銀樓業，都會多問一下隔壁租客，他曾問過蔡男2、3次問題，蔡嫌滿口謊言，一下說要做精品服飾，一下說要做彩券行，之後老闆娘覺得奇怪，怎麼裝潢會開始鑿洞？蔡嫌又扯謊，是因為收很多現金，要嵌入保險箱才會挖洞。

銀樓夫妻表示，報案當天，嫌犯把所有的電源、保全都關閉，最後由鐵匠撬開鐵門後，他們發現被洗劫一空，趕緊報警，粗估損失高達上百萬，這幾天身心俱疲，瘦了2、3幾公斤，很謝謝警方在72小時幫忙找回大部分價值約百萬財物。

警方追查，蔡男指出，犯案後他曾逃到基隆、新竹，最後回到新北三重落腳，過途中不斷製造斷點、變裝，一路搭乘火車、客運、計程車逃亡，一部分贓物變賣，有些看到朋友就送掉了，剩餘贓物他還在找銷贓管道就被警察抓了，來不及銷贓。

此外，警方發現蔡男的77歲老父涉有保管贓物重嫌，經報請新北地檢指揮，並聲請拘票、搜索票獲准，警方於基隆住處將蔡父逮獲，並查扣部分贓物；至於蔡男則是於19日上午9時30分在三重區一間旅館被逮獲，訊後依加重竊盜罪送辦。

▲▼ 蘆洲銀樓竊案，竊賊父子檔遭逮 。（圖／記者戴上容攝）