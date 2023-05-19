　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

父子鑿牆挖洞偷百萬銀飾！銀樓夫妻暴瘦3kg　現身還原驚險經過

記者戴上容／新北報導

新北市蘆洲區中山二路一間銀樓17日發生「挖洞竊盜案」！49歲蔡姓主嫌與77歲父親租了銀樓隔壁民宅，從2樓「挖牆潛入」，行竊後一路逃亡3地。警方於新北市三重區一間旅館逮到這對父子檔，今(19日)銀樓夫妻受訪訴說整個驚險經過，痛批嫌犯「滿口謊言」。目前竊賊父子倆訊後遭依加重竊盜罪送辦。

▲▼ 蘆洲銀樓案 。（圖／記者戴上容攝）

▲銀樓夫妻今天受訪，訴說遭竊經過 。（圖／記者戴上容攝）

據了解，蔡男與其老爸爸參考電影「瞞天過海」情節，異想天開想到用挖洞偷竊，一個月前，他盯上隔壁就是銀樓的一棟6層樓老屋，半個月後開始行動，用挖牆偷金飾，挖牆時都是趁白天利用電動工具鑿牆，挖到剩下輕隔間時則改用美工刀，19日清晨4時許，成功潛入銀樓盜走上百萬銀飾。

銀樓夫妻今天受訪表示，由於做銀樓業，都會多問一下隔壁租客，他曾問過蔡男2、3次問題，蔡嫌滿口謊言，一下說要做精品服飾，一下說要做彩券行，之後老闆娘覺得奇怪，怎麼裝潢會開始鑿洞？蔡嫌又扯謊，是因為收很多現金，要嵌入保險箱才會挖洞。

銀樓夫妻表示，報案當天，嫌犯把所有的電源、保全都關閉，最後由鐵匠撬開鐵門後，他們發現被洗劫一空，趕緊報警，粗估損失高達上百萬，這幾天身心俱疲，瘦了2、3幾公斤，很謝謝警方在72小時幫忙找回大部分價值約百萬財物。

警方追查，蔡男指出，犯案後他曾逃到基隆、新竹，最後回到新北三重落腳，過途中不斷製造斷點、變裝，一路搭乘火車、客運、計程車逃亡，一部分贓物變賣，有些看到朋友就送掉了，剩餘贓物他還在找銷贓管道就被警察抓了，來不及銷贓。

此外，警方發現蔡男的77歲老父涉有保管贓物重嫌，經報請新北地檢指揮，並聲請拘票、搜索票獲准，警方於基隆住處將蔡父逮獲，並查扣部分贓物；至於蔡男則是於19日上午9時30分在三重區一間旅館被逮獲，訊後依加重竊盜罪送辦。

▲▼ 蘆洲銀樓案 。（圖／記者戴上容攝）

▲▼ 蘆洲銀樓竊案，竊賊父子檔遭逮 。（圖／記者戴上容攝）

▲▼ 蘆洲銀樓案 。（圖／記者戴上容攝）

▲▼ 蘆洲銀樓案 。（圖／記者戴上容攝）

▲▼ 蘆洲銀樓案 。（圖／記者戴上容攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
世衛大會將登場台灣未獲邀　國台辦：民進黨造成的
詐團群組驚見文大校花！　不起訴原因：每月零用錢60萬
快訊／豪雨特報擴大12縣市！　台南終於有參與感
5億高中男墜樓亡！家屬拋4疑點　控代書「假結婚真殺人騙遺產」
6年懸案破了！9歲女童失蹤　他看Netflix「4秒畫面」找
快訊／5億高中男關鍵死因曝！　結婚2證人路上隨機找的
NIKE限時打5折！　直接降2千元
陳歐珀還原涉im.B風波始末　綠委：他也是被詐騙的人之一

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2周取締1460件罰不怕！屏東又傳「行人地獄」　男過馬路慘被撞

快訊／士檢書記官涉偷拍遭收押！不服提抗告　法院裁定60萬交保

詐團「居家上班」群組驚見文大校花　不起訴原因：每月零用錢60萬

收216萬名車！人妻偷吃已婚老闆「合體很喜歡」　海量鹹濕對話曝

雷雨胞來了！阿里山公路豪雨沖刷大量落石　管制單線通行

5億高中男墜樓亡！家屬拋4疑點　控代書「假結婚真殺人騙遺產」

強降雨後 博愛特區巨響 重慶南路老樹倒塌

5億高中男關鍵死因曝！體內驗出酒精　結婚2證人都路上隨機找的

幼兒園師爆「餵幼童安眠藥」！新北教育局回應了：已要求停職

父子鑿牆挖洞偷百萬銀飾！銀樓夫妻暴瘦3kg　現身還原驚險經過

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

黃子佼曝1歲愛女驚人存款！　「刷卡買單」孟耿如母親節大餐

北京實測花現金

太會煮啦！奈國女名廚狂煮菜逾100小時 破世界紀錄

《小美人魚》音樂一下回憶湧現　海莉貝利美聲狂掉雞皮疙瘩

2周取締1460件罰不怕！屏東又傳「行人地獄」　男過馬路慘被撞

快訊／士檢書記官涉偷拍遭收押！不服提抗告　法院裁定60萬交保

詐團「居家上班」群組驚見文大校花　不起訴原因：每月零用錢60萬

收216萬名車！人妻偷吃已婚老闆「合體很喜歡」　海量鹹濕對話曝

雷雨胞來了！阿里山公路豪雨沖刷大量落石　管制單線通行

5億高中男墜樓亡！家屬拋4疑點　控代書「假結婚真殺人騙遺產」

強降雨後 博愛特區巨響 重慶南路老樹倒塌

5億高中男關鍵死因曝！體內驗出酒精　結婚2證人都路上隨機找的

幼兒園師爆「餵幼童安眠藥」！新北教育局回應了：已要求停職

父子鑿牆挖洞偷百萬銀飾！銀樓夫妻暴瘦3kg　現身還原驚險經過

2周取締1460件罰不怕！屏東又傳「行人地獄」　男過馬路慘被撞

快訊／士檢書記官涉偷拍遭收押！不服提抗告　法院裁定60萬交保

曹佑寧終於圓夢做這件事！　曝和謝依霖「一摸之緣」：真的沒客氣

許基宏二軍復出陽春砲　中信4比0完封樂天

林右昌「年輕人買不起房是沒規劃」炸怒火　她轟：鬼扯

詐團「居家上班」群組驚見文大校花　不起訴原因：每月零用錢60萬

店家「線上點餐」他愣住　全場推爆！這1點超優：都幫算好了

世衛大會將登場台灣未獲邀　國台辦：民進黨造成的

4人同行1人免費！西門町平日商業套餐祭優惠　2人同行也有77折

跳脫魚缸爭自由！倒楣魚直接躍進「滾燙稀飯鍋」瞬間被煮熟

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

社會熱門新聞

高三男擁5億房產！登記結婚2hrs後墜樓亡

5億高中男結婚2hrs墜樓亡！26歲尪涉殺人罪30萬交保

幼兒園爆「女師餵藥3幼童」　警方逮人扣證物

官兵裸上身「榨汁」超嗨　八軍團說話了

台北2男潛客魂斷小琉球！女伴苦等1天盼回2遺體

快訊／小琉球2潛客失聯整夜！海巡今早尋獲已雙亡

獨／高中男擁5億房產原因曝　母慟2個月父子都走了

即／國1苗栗段小兵露營車追撞特斯拉母車　

獨／炎上咖啡店！他神還原棉花糖餅乾放門口：請你吃

即／竹市驚見團滅現場　22車全泡水

強降雨攻擊新竹「多地區積水」　地下道緊急封閉

5億高中男體內驗出酒精　結婚2證人路上隨機找的

咖啡廳老闆道歉停業　女主角不滿：沒收到私下聯繫　

汽車衝進早餐店　勇爸拉兒跳開

更多熱門

相關新聞

台中文心秀泰電影院停電　民眾哀號

台中文心秀泰電影院停電　民眾哀號

台中市文心秀泰影城今天中午左右無預警停電，有民眾爆料，跟朋友到戲院看12點50分播映的玩命關頭10，正演到精采處卻無預警停電約20分鐘。記者進一步詢問館方，館方透露，因為雷擊導致跳電，已經陸續復電。至於詳細跳電原因，還要等台電確認。

消防隊擔架床「變風帆」砸騎士受傷

消防隊擔架床「變風帆」砸騎士受傷

醉漢狠摑救護員一巴　恐影響聽力

醉漢狠摑救護員一巴　恐影響聽力

台61線高架路段沿路灑酒槽　貨櫃車險翻覆

台61線高架路段沿路灑酒槽　貨櫃車險翻覆

台馬剿滅吉隆坡水房　「控肉飯」詐團落網

台馬剿滅吉隆坡水房　「控肉飯」詐團落網

關鍵字：

銀樓蘆洲竊案影音

讀者迴響

熱門新聞

高三男擁5億房產！登記結婚2hrs後墜樓亡

日月潭纜車驚見情侶口愛　九族文化村傻眼

失聯10年　被塞書包的弟弟找到了

26歲女墜樓亡…民眾驚爆「是選秀歌手女友」

第4波疫情反撲！醫院個案暴增34％　醫示警：快把口罩戴回來

徐靜蕾遭爆美國生女「孩子的爸大家都知」

黑狗撿回來養1個多月竟然變灰色

5億高中男結婚2hrs墜樓亡！26歲尪涉殺人罪30萬交保

天選之人「5月一堆中鏢」　全場有感：生不如死

莫莉受夠了！指名Dcard帳號：停止惡意攻擊

新竹多起民宅淹水！妹子開車被嚇哭喊世界末日

幼兒園爆「女師餵藥3幼童」　警方逮人扣證物

開大牛撞機車「給6千和解」仍被報警！最有錢網紅怒了

超商大杯美式、拿鐵買5送5連3天搶囤

「煙囪雲」驚人降雨攻進南部了　11縣市豪雨特報　

更多

最夯影音

更多
滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃
咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面