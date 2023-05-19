快訊／陳玉珍還原取消挺郭記者會始末　證實郭台銘以為會被徵召

記者蘇晏男／台北報導

國民黨徵召新北市長侯友宜參選2024總統，其對手、鴻海創辦人郭台銘透過臉書表示會信守承諾，盡最大努力支持侯勝選，但卻傳出郭本以為自己會獲提名，才叫停16日的挺郭餐敘與挺郭記者會。對此，挺郭記者會號召人、藍委陳玉珍今（19日）表示，當天取消記者會原因，就是郭台銘覺得自己會被徵召，所以要她們不要刺激侯友宜陣營。

▲陳玉珍19日下午在立法院受訪，還原取消挺郭記者會原因。（圖／ETtoday攝影中心攝）

國民黨主席朱立倫17日在中常會中宣布徵召侯友宜參選2024總統，而郭台銘則於會前透過臉書表示，「我將信守承諾會盡最大努力支持侯市長勝選，戰勝2024的大選，讓無能的政府下架」。郭台銘的回應被藍委視為國民黨成功整合的第一步，然而卻傳出，朱立倫在第一場「朱郭會」上展現高度「尊郭」態度，讓郭以為自己會出線，因此郭為避免挺郭派過度施壓黨中央、刺激侯陣營，於是叫停「挺郭記者會」、「挺郭夜宴」及「挺郭群眾集會」。

對此，陳玉珍19日下午在立法院受訪表示，還原5月15日取消記者會的原因。陳玉珍指出，當天上午9時45分接到郭台銘的電話，郭告訴她「不用靠這個也會贏」，有信心會獲得徵召。陳說，換句話說，郭台銘意思是要她們姿態要地一點，不要太刺激對方。

陳玉珍表示，她到天成飯店說取消記者會時是面帶笑容，原因就是她並非知道是徵召侯友宜，覺得大勢已去，而是覺得我方是獲勝。後來當天中午她跟多名地方正副議長到郭台銘家中用餐時，期間郭強調自己有8成信心會被徵召，且已經準備勝選宣言，共有3篇；此外會中彼此也聊了兩岸、經貿等議題。