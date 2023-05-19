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社會 社會焦點 保障人權

2周取締1460件罰不怕！屏東又傳「行人地獄」　男過馬路慘被撞

記者陳崑福／屏東雄報導

屏東市昨（18）日下午，一位行人在穿越行人道時被一輛小客車撞到，造成輕微傷害，而肇事的原因是駕駛人在轉彎通過行人穿越道時未暫停並禮讓行人，再次凸顯行人安全的重要性，屏東縣警方這兩周來已針對車輛未禮讓行人等違規事件開出1460件告發單，籲用駕駛人注意。

▲車輛未禮讓行人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲車輛未禮讓行人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲車輛未禮讓行人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲車輛未禮讓行人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方說，5月18日下午4點多，一位李姓駕駛人駕駛小客車從北向南行駛於屏東市瑞光路一段，在車輛轉彎時撞擊一位由南向北在行人穿越道行走的行人，李姓駕駛人未飲酒，行人僅受輕傷。

為維護行人安全，杜絕駕駛人路口不停讓行人，屏東縣警局配合內政部警政署於5月起針對易肇事路口及路段，辧理全國同步暨局頒擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務，取締4大重點項目：路口不停讓行人、非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開、人行道違規停車與違規臨時停車及取締道路障礙等，尤其是車不禮讓行人的違規行為。在僅僅兩週的執法行動中，就已經取締了1460起違規案件，顯然「禮讓行人」的觀念尚未深入人心。

縣警局長蔡文峰表示，每一個人都是行人，也都可能是駕駛人；保障自身安全，亦要保障他人的安全。呼籲駕駛人行車時務必專注於前方，行經行人穿越道時應暫停確認無行人時再行通過，以共同維護路口行人安全。縣警局更將持續執法，並強化力度，以展現對行人安全之關注和決心。

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