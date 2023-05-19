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四技二專甄選入學今起報名　123所大專參加「提供4.3萬名額」

▲▼統一入學測驗今起一連兩天舉行，考生共計8萬956人，圖為台科大考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲四技二專甄選入學今天起開始報名，圖為之前統測。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

112學年度四技二專甄選入學共有123所大專校院參加，總計提供4萬3063個招生名額，技專校院招生委員會聯合會表示，今（19日）起到下周五（26日）報名，考生至多可申請6個校系科（組）、學程，第一階段篩選結果將在6月2日上午10時公告；考生可至網站查詢相關最新消息。

技專校院招聯會提醒考生，通過甄選入學報名資格（含身分審查）統一入學測驗考生，請在今天上午10時起至5月26日下午5時止，採取網路報名方式，進行四技二專甄選入學第一階段報名作業，並應配合就讀學校集體報名調查作業，完成第一階段集體報名；未參加集體報名考生，則可透過個別報名方式由考生自行辦理。

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技專校院招聯會指出，通過6月2日第一階段統測成績篩選考生，即可取得該校系科（組）、學程的第二階段指定項目甄試報名資格，而第二階段學習歷程備審資料上傳，則從6月8日上午10時起，請考生務必在各校所訂截止時間，完成第二階段報名、繳費及學習歷程備審資料上傳，才算完成第二階段報名。

由於甄選入學入學管道，參採考生就讀高級中等教育階段學習歷程資料，技專校院招聯會表示，為了提供考生熟悉第二階段報名（含學習歷程備審資料上傳）系統操作流程，技專校院招聯會特別建置第二階段報名（含學習歷程備審資料上傳）練習版系統，練習版系統開放到6月1日晚上9時止，請考生把握時間善加利用，事先練習並熟悉系統操作流程。

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