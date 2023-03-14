四技二專技優保送入學放榜　錄取率92.74%「下周三需完成報到」

▲四技二專技優保送入學招生分發錄取結果今天公告。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

112學年度四技二專技優保送入學招生分發錄取結果今（14日）上午10時公告，技專校院招聯會表示，今年共有20所科技校院參加招生，招生名額共計490名，符合保送資格報名考生共259人，上網完成登記志願者為248人，經分發錄取230人，分發錄取率為92.74%，也提醒錄取考生必須在下周三（22日）17時前完成報到，否則視同放棄錄取資格。

技專校院招生委員會聯合會在今天上午10時，公告112學年度四技二專技優保送入學招生統一分發錄取結果，並開放考生上網查詢結果，技專招聯會表示，本學年度四技二專技優保送入學招生，共計20所科技校院參加招生，提供152個系科(組)、學程，招生名額共計490名。

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技專招聯會指出，今年招生名額最多前三類別為10機械、25電子、60商業。符合保送資格報名考生計259人，其中報名考生人數最多前三類別為10機械、25電子、80工設；而上網完成登記志願者（參加統一分發人數）計248人，經分發錄取230人，分發錄取率為92.74% （230 / 248）。

技專校院招聯會主任王錫福提醒保送分發錄取生，必須在下周三（22日）17時前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到，若考生未在規定期限內完成報到手續，視同放棄錄取資格。已辦理完成報到手續錄取生，除非以書面申請向錄取學校聲明放棄錄取資格，否則一律不得再參加本學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學、四技申請入學、四技二專技優甄審入學、甄選入學、日間部聯合登記分發及各大學校院入學等項招生，違者將取消考生錄取及入學資格。