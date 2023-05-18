四技二專登記分發今起開放　69校參與「提供近2萬招生名額」

▲四技二專日間部聯合登記分發入學招生，今起進行資格審查登錄繳件，採計統測成績。（圖／記者許敏溶攝）



記者許敏溶／台北報導

112學年度四技二專聯合登記分發，今（18日）天起到6月7日開放「資格審查登錄繳件」，共有69校、2397系科（組）及學程參加招生，總計提供近2萬個招生名額，技專校院招生委員會聯合會提醒考生，這項管道採計統測成績，考生要通過審查，才能取得繳費和參加網路選填志願的資格。

四技二專日間部聯合登記分發入學招生，從今天起到6月7日止，受理考生「登記資格」、「特種生身分」及「低收入戶或中低收入戶身分」相關資料登錄及證明文件繳寄作業，招生採計112學年度四技二專統一入學測驗成績，考生都要通過登記資格審查後，才能取得繳費及參加網路選填登記志願資格。

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技專校院招聯會表示，參加資格審查者，包括未經由就讀高中職學校辦理免登記資格審查專業群科、綜合高中或高中附設職業類科應屆畢業考生，高中職普通科非應屆畢業生或同等學力考生，以及特種生身分考生（含原住民生、退伍軍人、僑生、蒙藏生、政府派外工作人員子女及境外優秀科學技術人才子女等）等。

技專校院招聯會指出，112學年度共有69校、2397系科（組）與學程參加招生，合計提供一般生1萬583名、原住民生1604名、退伍軍人1520名、僑生1522名、境外優秀科學技術人才子女1516名、蒙藏生1516名及政府派外工作人員子女1515名，共計1萬9776名招生名額。