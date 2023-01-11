技專特殊選才開放確診者應試　招策會：務必主動與學校聯繫

▲今年技專特殊選才甄審開放確診者應試，大學將設置居護試場。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

112學年度四技二專特殊選才指定項目甄審，預計在2月2日至12日辦理，技專校院招生策略委員會（招策會）今（11日）表示，考量疫情與維護考生權益，經過中央流行疫情指揮中心與教育部同意，各大專校院可設置「居護試場」，提供輕症、無症狀的確診生（居護考生）應試，也提醒居護考生務必主動與招生學校及衛政單位聯繫，以免私自離開隔離處所而觸法。

四技二專特殊選才入學到校面試或實作展演等指定項目甄審，預計2月2日到12日辦，招策會主委、台北科大校長王錫福提醒，受疫情影響考生請密切注意報名校系甄審資訊，各大專校院最慢2月2日在各校網站公告申請方式、相關表件及注意事項等具體試務防疫措施。

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招策會表示，這次甄審因涉及確診者離開指定隔離處所，居護考生務必主動與招生學校及衛政單位聯繫，以免私自離開隔離處所而觸法，並在甄審3日前，主動向招生學校申請應試，並將甄審日期、起訖地點及交通方式通報考生居住地衛政單位；若在甄審當日快篩陽性或前1到3日確診通報為居家照護考生，也應儘速通知，讓學校安排。

至於要參與甄審的居護考生，招策會提醒，考生應確實配戴口罩，「由1位同住親友接送」或自費搭乘防疫計程車往返居所與試場，抵達試場後由學校專人負責居護考生的引導及管制，避免與一般考生接觸，而當日應試結束後，應立即返回居家照護或指定隔離處所。

此外，確診的中重症考生無法應考，招策會表示，考生須舉證向招生學校提出申請並經審核同意後，將到校項目占比分配至簡章所列書審項目，以書面審查項目計算總成績；總成績達該系科一般生正備取最低錄取標準，將以外加名額錄取，外加名額以該系科組招生名額5%為限（小數點無條件進位），不排擠一般生升學機會。



