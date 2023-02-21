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四技二專特殊選才今放榜　錄取率63.5%「本周五中午前報到」

▲▼統測今天登場，台科大提供隔離試場3間、防疫試場4間。（圖／台科大提供）

▲四技二專特殊選才今放榜，錄取率為63.5%。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

112學年度四技二專特殊選才入學聯合招生分發錄取結果，今（21日）上午在技專校院招生委員會聯合會網站公告，在924個招生名額當中，583人參加分發，經分發錄取370人，其中青年儲蓄帳戶組125人、技職特才及實驗教育組245人（含願景計畫21人、資安人才2人），總分發錄取率為63.5%，技專招聯會提醒錄取生，必須在本周五（24日）中午12時前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到，若未在規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格。

教育部為建立多元化升學管道，從107學年度起辦理四技二專「特殊選才」入學聯合招生管道，技專校院招生委員會聯合會指出，112學年度四技二專特殊選才入學聯合招生，分別設有「青年儲蓄帳戶組｣及「技職特才及實驗教育組｣，招生名額各提供455名及469名，共計924個招生名額。

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為照顧經濟弱勢學生升學機會，技專校院招聯會表示，112學年度經教育部核准「願景計畫」，共有3所國立科技大學，共27個系科(組)、學程在「技職特才及實驗教育組」提供49個外加名額，招收低收入戶或中低收入戶身分招生名額。另配合教育部推動「資安學研人才培育計畫」，112學年度起符合資安人才外加名額招生校系科(組)、學程，在「技職特才及實驗教育組」該校系科(組)、學程名稱之後加註「資安人才」辦理招生，計有20所招生學校，共39個系科(組)、學程提供104個名額。

「青年儲蓄帳戶組」提供106學年度起參與青年教育與就業儲蓄帳戶方案「青年就業領航計畫」或「青年體驗學習計畫」且完成2年或3年計畫之青年申請參加。「技職特才及實驗教育組｣則提供符合招生校系所訂定專業領域、特殊技能、經歷、專長或成就學生選擇參加。

技專校院招聯會指出，本學年度符合資格報名考生計750人，其中青年儲蓄帳戶組145人、技職特才及實驗教育組605人，包括含願景計畫39人、資安人才5人，本學年度參加分發共583人，經分發錄取370人，其中青年儲蓄帳戶組125人、技職特才及實驗教育組245人(含願景計畫21人、資安人才2人)，總分發錄取率為63.5%。

技專校院招聯會主任王錫福表示，透過上述入學管道，可讓具有特殊才能、經歷、成就或不同教育資歷的學生能順暢的升學，同時也提醒分發錄取生，必須在本周五中午12時前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到，若未在規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格，而已辦理完成報到手續錄取生，一律不得再參加本學年度各項聯合招生作業。
 

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