大學採計科目下修「技專仍看總級分」 全教總：制度殺人

▲全教總籲四技二專招生應更彈性，否則將「制度殺人」讓技專招生更雪上加霜。（圖／台科大提供）

記者楊惠琪／台北報導

大學甄選入學委員會日前公布，112學年度大學個人採計學測科目數下修，部分私立大學甚至只採計1至2科；但四技二專申請入學卻仍要採計統測總級分，恐造成技職生跨考一般大學。全國教師工會總聯合會今（7日）指出，四技二專招生簡章應彈性調整，避免「制度殺人」，造成技職體系招生雪上加霜。

全教總表示，9月29日、30日技專校院教務長會議與技專校院招生檢討會中，多校教務長認為，技專招生應比照一般大學，不一定要採計總級分，教育部官員當場承諾辦理。但技專校院招生委員會聯合會10月提供各校的「112年簡章制定要點」，第二階段仍未放棄採計總級分，明顯漠視技高生專業分群的特色。

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全教總進一步指出，在招生資料要求上，科技大學端的要求，比一般大學還多，尤其若一般大學只考1到2科、學習歷程檔案上傳件數比科大少，甚至多元表現類別也比科大少的情況下，將促使技專生跨考學測，改走一般大學的升學路線。

全教總說，112年簡章即將於12月初公布，現在各科大校系簡章正積極擬訂中，呼籲教育部應重視技專生與科大權益，積極介入112校系簡章制定原則

，避免「制度殺人」讓科大因招生不利而被迫退場。