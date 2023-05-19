侯友宜副手是誰？　郭正亮批：無聊之舉！影響力幾乎是零

▲國民黨主席朱立倫主持中常會，徵召侯友宜參選總統。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨17日正式徵召新北市長侯友宜參加2024總統大選，對於外界關注侯友宜將與誰搭檔參選，前民進黨立委郭正亮表示，美國總統選舉已經200多年了，副手的影響力幾乎是零，不要有弊端才比較重要，不然要加分非常困難，因為如果太紅，風頭都被壓過去，那總統算什麼？所以不太可能讓副手太出頭，更直言「台灣有副手根本就是無聊之舉」。

外傳國民黨預計將在7月下旬全代會前決定侯友宜副手，人選包括前台大校長管中閔、國民黨立委李貴敏、台中市長盧秀燕、國民黨智庫執行長柯志恩等人。其中，有消息傳出藍營黨中央有意採取「張善政模式」，邀請管中閔擔任2024總統大選國政顧問團總團長，可能會是藍營副手的大黑馬。

郭正亮昨日在節目《大新聞大爆卦》中開嗆，「聽他胡說八道，這個就顯然是不懂程序」，登記參選的時候，政府規定正、副要聯合登記，所以就是10月。不過根據中選會公告，112年11月20日至11月24日受理總統、副總統與立法委員選舉候選人登記之申請，因此時間點應該落在11月左右。

郭正亮強調，美國總統選舉已經200多年了，副手的影響力幾乎是零，不要有弊端才比較重要，不然要加分非常困難，因為如果太紅，風頭都被壓過去，那總統算什麼？所以不太可能讓副手太出頭，痛批「台灣有副手根本就是無聊之舉」。