陸生頻對台發「詐彈」恐嚇信！　綠委怒：應視為中方新挑釁型態

▲台南成功大學18日下午時多，接獲1封網路恐嚇留言，恐嚇引爆遙控炸彈。（圖／記者林悅攝 ）



記者杜冠霖／台北報導

全台各縣市近日接連收到炸彈恐嚇信，包含各大院校、地方景點、交通設施等，警方研判是陸生張海川所為，據知，警方已透過兩岸共打機制協請查緝，但並未獲中方回覆。對此，民進黨立委趙天麟18日呼籲，以中國當局能力一定可以逮捕嫌犯，若中國當局放任詐彈恐嚇罪犯藏匿，應視為中方新挑釁型態的國際事件予以譴責！

包含總統府、行政院、壽山動物園、屏東海生館、陽明山國家公園、太魯閣國家公園、中央大學、台大、成大、台北捷運、台鐵、銀行、故宮等地，全台各地接連收到炸彈恐嚇信，引得人心惶惶，警方追查發現，正是多次嗆炸鐵路的中國大陸籍學生張海川所為，化名「唐澤貴洋」。

對此，趙天麟表示，最近一連串恐嚇事件，警方已經啟動通緝措施，但中方置之不理，完全沒有啟動司法互助動作，我國要嚴正跟中方交涉並提出譴責，以中方能力一定可以逮捕嫌犯，嫌犯已經某種程度上影響台灣人對中共形象、對台灣已經造成實質影響。

趙天麟指出，雖然我國警方跟各單位處理得宜，但這種情形會增加我國對中方當局厭惡感，希望中方一定要立刻回應，若中國當局放任詐彈恐嚇罪犯藏匿，每日滋擾台灣各機關單位，連動物園也不放過，也應視為中方新挑釁型態的國際事件予以譴責！