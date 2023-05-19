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中央大學收到「炸彈恐嚇信」緊急清空女宿　疑陸生張海川連續犯案

▲▼中央大學收到「炸彈恐嚇信」緊急清空女宿　疑陸生張海川連續犯案。（圖／記者楊淑媛翻攝）

▲中央大學收到「炸彈恐嚇信」緊急清空女宿，員警到場搜查。（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者楊淑媛、柯沛辰／桃園報導

全台各縣市近日接連收到炸彈恐嚇信，國立中央大學18日下午也收到，稱有遙控炸彈安裝在女生宿舍。校方不敢大意，立刻報警並疏散學生。警方到場搜索後，確認沒有炸彈或危險物品，應是一場惡作劇，研判又是陸生張海川所為。

台北捷運、桃園捷運年初接獲恐嚇郵電，新北福山植物園、高雄市壽山動物園、國立自然科學博物館、屏東海生館、花蓮太魯閣國家公園、海洋公園及澎湖水族館近日也收到炸彈及隨機砍殺恐嚇。檢警調查後，懷疑陸生張海川涉案，目前已發布通緝，若張自行入境台灣，將被依法逮捕。

如今又傳中央大學收到恐嚇，刑事局研判應是張海川，將彙整分析尋找偵辦突破點。陸委會18日表示，警方已透過兩岸共同打擊犯罪協議的機制，請陸方查緝、約束當事人，但目前尚未獲得回覆。為此，高檢署下周將召開跨轄、跨機關的專案會議。

國立中央大學18日下午3點接獲不明郵件，內容稱女生宿舍及其他場館已安裝遙控炸彈。當下校方雖研判是惡作劇，但仍不敢大意，除了打電話向警方報案，也立即疏散學生。

桃園中壢警分局獲報到場後，進入女生宿舍及場館巡查搜索，並未發現炸彈或其他危險物品。經追查，這次的恐嚇郵件一樣來自境外IP，不排除與近日其他縣市案件有關，可能是同一人所為，後續將進一步詳細調查。

▼刑事局研判，近期一連串事件，疑似是陸生張海川連續寄送恐嚇郵件。（圖／記者楊淑媛翻攝）

▲▼中央大學收到「炸彈恐嚇信」緊急清空女宿　疑陸生張海川連續犯案。（圖／記者楊淑媛翻攝）

▲▼中央大學收到「炸彈恐嚇信」緊急清空女宿　疑陸生張海川連續犯案。（圖／記者楊淑媛翻攝）

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