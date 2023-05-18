快訊／成大也遭恐嚇！揚言在校園+女宿引爆炸彈　警動員大搜查

▲台南成功大學18日下午接獲1封網路恐嚇留言，恐嚇引爆遙控炸彈，台南市警方介入查處，虛驚一場。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南成功大學18日下午接獲1封網路恐嚇留言，內容指在成大校園內某處與女生宿舍放遙控炸彈將引爆，台南市警一分局據報動員大批警力，配合成大校方到校區與女生宿舍查處，但未發現異狀，初步調查此一恐嚇郵件與近來全國各地接獲假恐嚇案電子郵件相同。

據了解，市警一分局18日下午3時多，接獲成大校方人員報案，有人在該校「網路意見信箱」留言，指稱在成大校園某處與女生宿舍處放置遙控炸彈將引爆。市警一分局即依規定向上通報，並由一分局長歐祖明率偵查隊長及大批警力，會同成大校方進入校園及與女生宿舍查處，惟並未發現任何異狀。

台南市刑警大隊科偵隊人員，也聯絡成大資訊人員協助調閱電子郵件IP，經查該IP位址來源是日本、經檢測確認為VPN之網路IP；另追查該恐嚇留言之電子郵件為「gmail.com」（音譯為網路戰神），與2023年3月28日，清華大學的恐嚇郵件來源相符；另外林務局在4月28日也有接獲相同信件來源的恐嚇郵件。

台南市警方從成大接獲的恐嚇留言之電子郵件，與近期全國各地接獲的假恐嚇案件的電子郵件相同，其作案手法係利用掛載VPN等軟體去改變網路IP，以阻斷IP追查，硎判應為之前中國學生「張海川」所為。

目前警方將強化與成大校方聯絡管道，如有任何異狀，會馬上派員前往配合查處，以保障成大校轅與師生安全。