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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

突破0席！高雄藍委提名...陳美雅出線　二度對決3連霸趙天麟

▲▼陳美雅 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲國民黨高市立委第六選區，初選民調結果由陳美雅出線。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市立委第六選區（鼓山、鹽埕、前金、新興、苓雅61里）3搶1，共有現任議員黃紹庭、陳美雅及前議員陳若翠登記參選，國民黨高雄市黨部今（17）日公佈初選民調結果，由陳美雅出線，將二度與民進黨趙天麟對戰，希望能突破0席。

高雄第六選區包含鼓山、鹽埕、前金、新興、苓雅，在去年市長選舉時，這區藍綠得票率差距相對較小，因此被認為是國民黨可能翻轉的重點選區。由於現任議員黃紹庭、陳美雅及前議員陳若翠都登記參選，因此市黨部則依黨內初選規定辦理民調。

▲▼國民黨高市立委第六選區，初選民調結果由陳美雅出線。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼國民黨高市立委第六選區，初選民調結果由陳美雅出線。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼國民黨高市立委第六選區，初選民調結果由陳美雅出線。（圖／記者賴文萱翻攝）

經3位登記參選同志所選擇的兩家民調機構分別為TVBS及聯合報，民調由市黨部選舉監察小組代表將三日民調統計結果密封信封拆封後，交由市黨部副主委、黃國雄（山）黨部主委張平海公佈民調結果，最後由陳美雅出線。

事實上，2020年立委選舉時，同樣是由趙天麟、陳美雅2人對決，當時趙獲得12萬8072票，大勝陳美雅的9萬2337票。這次2人又將再度對決，趙天麟表示，陳美雅議員是國民黨黨團總召，問政犀利，形象也非常好，是國民黨青壯世代的好人才，這次獲得國民黨提名，2人將再一次爭取立法委員，他會戰戰兢兢期待來一場優質的君子之爭。

陳美雅則表示，所有需要去努力整合的力量，一定都會去一一請益，她強調，中央必須重視高雄的發展，她要到中央去，最重要的就是幫高雄市民發聲，也期待能夠為高雄拚下一席國民黨籍的立法委員。

▲▼民進黨高雄市立委趙天麟。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲趙天麟表示，他會戰戰兢兢期待跟陳美雅來一場優質的君子之爭。（圖／記者賴文萱翻攝）

市黨部強調，此次民調秉持著公平、公正、公開的方式進行，所有程序皆依黨內初選規定辦理，將依民調結果提報中央提名人選。而這次委託執行民調機構經由3位參選同志共同決定，而民調時間由民調公司決定區段間隨機選3天做電話民調，避免故意灌票等外力因素干擾，藉此反應真實民意，也獲參選同志一致同意。

在3天執行民調中，包括高雄市黨部、選監小組及登記參選同志皆推派觀察員至民調公司現場觀察，每日針對民調過程進行記錄，結果顯示3天訪問狀況平穩，凡參選同志觀察員有疑義之電話皆已妥適處理，期間3位參選同志針對民調執行過程並無意見。

市黨部也說，特別感謝黃紹庭及陳若翠兩位參選同志，在本次初選過程當中彼此公平競爭、展現君子風度。市黨部指出陳美雅長期在地方耕耘、服務有口皆碑，而民進黨執政無能、黨意立委監督失職，已經讓基層的百姓苦不堪言、民怨四起，現在需要一個能為人民好好把關的立法委員。

市黨部強調，未來國民黨將會團結一心、共同打拚，明年一定能翻轉第六選區，下架只有民進黨黨意，心中沒有人民的失職立委。

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