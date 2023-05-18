新北板農活力超市15周年慶　祭全館88折回饋消費者

▲新北板農活力超市15周年慶，即日起全館88折回饋消費者。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

板橋區農會自2008年開辦「板農活力超市」至今已15周年囉！為回饋市民長期以來的支持，推出精選商品及巧活鮮物市集，以超低特價放送給市民朋友們，即日起至5月24日全館商品打88折，新北市政府農業局歡迎市民朋友們，一起至板農超市共享好康，千萬不要錯過。

農業局表示，「板農活力超市」是農會界首家以樂活為概念的超市，成立15年來秉持「天然、有機、優質、健康」為四大核心價值，創造舒適、安全、便利且富教育意義的消費平台。超市媒合青農於攤位販售農產品，讓市民直接與生產者現場互動交流，增加民眾購買信心；同時也協助農漁產品銷售，與友會聯合舉辦展售促銷活動，如高麗菜、蒜頭、釋迦、鳳梨、石斑魚、午仔魚等等。

另外，板農活力超市秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，於疫情嚴峻期間，積極捐贈防疫物資，為社會公益盡力。為慶祝「板農活力超市」15週年，平時熱銷農特產品，如關山鎮農會胚芽米、澎湖縣漁會白帶魚捲、林內鄉農會壺底蔭油等產品皆下殺至7折。

▲「板農活力超市」推出精選商品及巧活鮮物市集。

農業局表示，即日起至24日更是一年一度大優惠，全館商品88折，也有指定商品優惠活動，如能量豬絞肉8折、美國／澳洲牛肉第二件半價、華陀滴雞精第二件半價，敬邀精打細算的市民朋友們把握優惠。此外，至24日前累積消費滿6000元即可參加知名品牌耐熱餐具組抽獎活動。

板橋區農會理事長郭進源表示，板橋區農會是都會型農會，不僅在農業金融有所表現，也積極推廣農業產銷功能。「板農活力超市」成立以來，就致力推廣有機友善農業、協助青農及友會共同行銷農特產品，堅守以優質產品及服務的熱忱，提供市民不一樣的超市可以選擇。

農業局長李玟表示，農業局秉持推動「農業健康市／式」理念，利用農會超市及希望廣場等通路，協助銷售農特產品，推廣當季在地農產，鼓勵地產地消，減少食物里程，邀請民眾一起推廣綠色消費，支持有機、友善及在地農漁產品，降低碳排放，共同建構農業、市民及生態的環境。