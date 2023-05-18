518博物館日報好康　板橋林園推「仙旅其園」第二章

▲國定古蹟林本源園邸於5月18、19日兩日免費入園。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為響應518博物館日，傳遞文化場館價值，鼓勵更多民眾欣賞林園之美，國定古蹟林本源園邸於5月18、19日兩日免費入園，為促進資源共享，並推出新版數位體驗「仙旅其園」第二章，此款數位體驗不限時間、地點，藉由手機與電腦進行解謎，提供雙機遊玩互動體驗。

今年農曆春節上線的「VR身歷其境X仙旅其園」虛擬實境導覽網頁，運用3D技術，讓民眾即使不在現場也能線上遊覽林園，欣賞園內傳統建築與園藝景觀，並獨家結合虛擬導覽與實境解謎遊戲，將遊戲故事、角色情境等巧妙融合園邸文化特色與景點內容，跟隨白兔先生完成蒐集仙氣的任務，經民眾熱烈參與並對於虛實整合的遊戲形式表示驚豔。

▲5月18日推出新版數位體驗「仙旅其園」第二章，故事謎題再升級，內容更具挑戰性。

文化局表示，本次推出的「仙旅其園」第二章遊戲融合多種元素，遊玩過程讓玩家們暢遊在林家花園的虛擬園區當中，劇情延續第一章，白兔先生受到林園夥伴的召喚，再次返回仙境找尋神秘的入侵者，不斷翻轉的故事情節增加謎題難度，內容更具挑戰性!邀請玩家跟隨指示展開神秘的彩蛋關卡，搭配APP解鎖隱藏在仙境中的秘密。

新北市文化局張䕒育局長表示，「仙旅其園」是一場刺激又富趣味性的虛擬實境解謎之旅，將傳統文化與現代科技結合，以寓教娛樂的方式，呈現出全新的園區體驗，讓參觀者啟動感官及玩心。林園持續創新，希望能夠吸引更多不同年齡層的參觀者認識及關注這座富有歷史和文化價值的園林古蹟。歡迎持續關注「板橋林家花園」臉書粉專。

▲歡迎大家線上、線下欣賞及認識這座富有歷史和文化價值的園林古蹟。