當俄國傭兵月領6.9萬　男去烏克蘭前線6個月被判刑10年

▲烏克蘭東部巴赫姆特前線附近，一名俄羅斯軍人被烏克蘭士兵俘虜。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

吉爾吉斯法院近日判處一名男子10年有期徒刑，罪名是他加入傭兵，在烏克蘭東部與俄羅斯軍隊並肩作戰。自俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯在中亞的前蘇聯加盟國招募許多傭兵參加戰鬥，近來已有數十名中亞國家公民戰死在烏克蘭戰場。

根據《衛報》報導，吉爾吉斯首都比斯凱克（Bishkek）法院16日做出判決，宣判一名32歲男子加入傭兵有罪，判處有期徒刑10年。儘管該男子否認參與戰鬥，但法院認定他於2022年6月至11月期間一直待在烏克蘭東部頓巴斯地區，且每月都能獲得18萬盧布（約新台幣6.9萬元）的報酬，還能取得俄羅斯護照。

吉爾吉斯法院判決指出，32歲被告過去無業，自願前往莫斯科加入「盧甘斯克人民共和國」軍隊，然後前往烏東前線充當雇傭兵。盧甘斯克（Luhansk ）和頓內次克（Donetsk）是烏克蘭東部頓巴斯地區的兩個分離主義地區，在烏克蘭危機爆發時，兩地親俄武裝分子在莫斯科的支持下宣布獨立。

人權組織表示，這是首次有吉爾吉斯公民因為在烏克蘭參加傭兵而遭判刑。移居俄國目前仍是中亞國家民眾的熱門選擇之一，由於這些移民通常經濟條件較差，且能夠通曉俄語，因此成為俄國軍隊和瓦格納傭兵集團的首要招募目標。

然而，中亞的前蘇聯加盟國雖然是莫斯科的傳統盟友，但自從俄烏戰爭爆發以來，中亞各國政府均不斷呼籲其國民不要參與雙方衝突。