俄公眾人物死傷頻傳　烏克蘭軍情局長承認：潛入俄羅斯展開暗殺

▲烏克蘭軍事情報部門負責人布達諾夫（Kyrylo Budanov）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭軍事情報局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）承認，自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，基輔政府在俄羅斯領土暗殺多名為俄羅斯克里姆林宮喉舌的人員。聯合國對此表示，無法核實相關言論的真實性，但聯合國堅決反對一切恐怖攻擊與法外處決。

綜合每日郵報、Al Mayadeen English等報導，布達諾夫在上月表示烏克蘭國防部情報總局（GUR）持續在世界各地鎖定擊殺俄羅斯人，到了本周，他在一段公開發布的YouTube採訪中承認，烏克蘭參與近期針對俄羅斯公眾人物的暗殺行動，吹噓已奪走多人性命。

當被問及烏克蘭是否殺害俄羅斯宣傳人員時，布達諾夫表示，「我們已經成功鎖定不少人，且因媒體有報導，其中一些個案是人人都知道的事。」

自從俄羅斯去年2月24日入侵烏克蘭以來，已有數名知名親俄派人士因炸彈攻擊喪命或受傷，包括知名軍事部落客塔塔爾斯基（Vladlen Tatarsky）在咖啡廳收到雕像後被炸死、主戰派作家普里列平（Zakhar Prilepin）遇上座車爆炸事件受傷、普丁親信杜金女兒達莉亞（Darya Dugina）座車爆炸身亡等。

針對布達諾夫提及的相關言論，聯合國秘書長發言人杜加里克（Stephane Dujarric）17日表示，「我們沒辦法證實這些說法，但我可以說的是，我們堅決反對一切恐怖行為與法外處決，無論發生在哪裡。」