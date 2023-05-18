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極音速飛彈被烏克蘭攔截！　俄羅斯3科學家「被控叛國罪」遭逮

▲▼俄3科學家「被控叛國罪」遭逮。（圖／翻攝自路透）

▲俄羅斯3名科學家被依叛國罪名逮捕。（圖／翻攝自路透）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯16日凌晨對烏克蘭首都基輔發動空襲，而烏克蘭指出，防空系統共攔下18枚飛彈，其中包含6枚「匕首」極音速飛彈（Kinzhal），儘管俄羅斯軍方未承認，但近來卻有3名專門研究極音速導彈的專家遭逮捕，被依叛國罪進行調查中，引發俄羅斯科學界恐慌。

根據《路透社》報導，俄羅斯科學院西伯利亞分院（ITAM）理論與應用力學研究所科學家希普柳克（Alexander Shiplyuk）、馬斯洛夫（Anatoly Maslov）與茲維金采夫（Valery Zvegintsev）被莫斯科當局依叛國罪名逮捕，而這3人皆是研究極音速飛彈的專家。

他們的同事15日在一封公開信指出，這3人都是無辜的，而這項罪名可能會對俄羅斯科學界造成嚴重損害，「我們都知道他們都是愛國者，都是正派的人，他們沒有能力做出調查局懷疑他們的那些事情。」

馬斯洛夫和希普柳克曾出席2012年法國的一場研討會，並在會議上展示了極音速飛彈的設計實驗結果；而這3人是2016年出版《俄羅斯 ITAM空氣動力學研究高超音速短期設施》一書的共同作者。

▲▼俄羅斯夜襲基輔。（圖／路透）

▲俄羅斯16日對基輔發動空襲，而烏克蘭指出，防空系統共攔下18枚飛彈，其中包含6枚「匕首」極音速飛彈。（圖／路透）

公開信指出，科學家在國際間展示的學術內容都有經過反覆檢查，確保不會洩漏受保護的訊息，而這起案例表明，「任何文章或報告都可能導致叛國罪指控，在這種情況下我們不僅擔心同事的命運，我們也不知道該如何繼續做好我們的工作。」

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，他已獲知這項消息，「俄羅斯的特別部門正在處理此事，這些是非常嚴重的指控。」

公開信還提到另一位科學家柯爾克（Dmitry Kolker），去年7月他因涉嫌叛國在西伯利亞（Siberia）被捕後送往首都莫斯科，但當時他已罹患鼻咽癌晚期，必須以導管餵食，但仍被聯邦安全局（FSB）人員送上飛機，短短2天後於監獄中過世。

撰寫公開信的學者們表示，這些事件已經引發寒蟬效應，「即使是現在，最優秀的學生也拒絕來我們這裡工作，我們最優秀的年輕員工也正在離開科學領域，一些對奠定未來航空航太技術重要的研究領域正在被迫關閉，因為員工不敢從事相關研究。」

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