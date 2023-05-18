　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭女星疑拍到「愛國者系統」炸毀　遭安全局調查！最高恐關8年

▲▼烏克蘭女歌手沃羅諾娃（Inna Voronova）發布基輔防空部隊攔截俄軍空襲的影片，遭烏克蘭情報安全單位調查。（圖／翻攝自IG／voronova.official）

▲烏克蘭女歌手沃羅諾娃（Inna Voronova）發布基輔防空部隊攔截俄軍空襲的影片，遭烏克蘭情報安全單位調查。（圖／翻攝自IG／voronova.official）

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭女歌手沃羅諾娃（Inna Voronova）發布一段疑似基輔愛國者防空系統遭炸毀的影片，有俄語Telegram頻道稱俄軍「匕首」（Kinzhal）飛彈攻擊奏效。烏克蘭情報單位立刻封鎖這些「暴露防空資訊」的影像，沃羅諾娃事後雖已發布道歉影片，但她與另外5名涉及散布相關影片者，仍可能面臨最高8年的有期徒刑。

綜合Strana.ua等烏克蘭媒體報導，俄羅斯15日晚間至16日凌晨對烏克蘭進行大規模空襲，而女歌手沃羅諾娃等人在社交媒體上發布空襲影片，拍到烏軍向首都基輔夜空發射多枚防空飛彈，試圖攔截俄軍導彈，但影片結尾似乎顯示防空系統遭砲彈擊中爆炸。

▲▼ 愛國者飛彈防空系統。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲西方援助烏克蘭至少2套愛國者飛彈防空系統。（示意圖／達志影像／美聯社）

相關影片迅速被Telegram上許多親莫斯科的俄語頻道轉發，並稱部署在基輔的「愛國者」先進防空系統被「匕首」高超音速飛彈炸毀。烏克蘭官方並未證實資訊。許多網友則批評沃羅諾娃，不該將防空任務影片PO網，「我們真的希望這個人受罰」、「我們正在等待當局調查的消息」、「防空人員和烏克蘭居民的生命取決於此，任何發布者都將受到懲罰」。

對此，烏克蘭國家安全局（SBU）事後公布了包含沃羅諾娃在內等6名散布影片的基輔居民，指責他們「非法散布有關防空部隊任務的訊息」，並沒收他們的手機、電腦等設備。烏克蘭媒體報導稱，由於影像可能導致國家防空部隊的位置與細節外洩，這些涉案者在戒嚴法律下恐面臨最高8年的有期徒刑。

▲▼烏克蘭女歌手沃羅諾娃（Inna Voronova）發布基輔防空部隊攔截俄軍空襲的影片，遭烏克蘭情報安全單位調查。（圖／翻攝自IG／voronova.official）

飽受指責的沃羅諾娃17日也在12萬追蹤的IG帳號上傳道歉影片稱，「我想請求烏克蘭國家與人民的原諒。對不起，我做出了魯莽的行為。」事實上，沃羅諾娃過去曾在IG發布她身穿黃、藍國旗色的照片並表態支持烏克蘭抗俄，但這次事件仍導致她去年婚變、前夫在基輔販毒被判刑等爭議再次浮出水面。

►基輔稱1夜擊落俄軍6枚「匕首」極音速飛彈　美援愛國者建功？

►烏遭密集空襲！愛國者瘋狂轟下6枚匕首飛彈　俄：我們沒打那麼多

►俄高超音速飛彈炸「美製愛國者」失敗　烏克蘭首次成功攔截

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
小一女童書包「驚見4個月大弟弟」　終與媽媽相會
幕後／朱郭二會爆「雙方翻臉」怎整合？　朱立倫軟硬兩手策略曝
「我不喜歡IU」對話截圖瘋傳！　莫莉委屈還原真相
ET民調／「詐騙之島」近9成民眾收過詐騙訊息！自認理虧竟達4
女大生「實習慘死」　表哥心碎、同學們都來了
周休3日有機會？　政院：積極研議中
媒體人爆「郭朱會」起爭執　郭台銘嘆錯信朱立倫
快訊／莫莉緊抓IU「終於發聲」！連續道歉6次：我真的做錯了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

嬰兒太大卡產道！出生成「關公」　臉部發黑嚇壞媽

烏克蘭女星疑拍到「愛國者系統」炸毀　遭安全局調查！最高恐關8年

4歲男童最愛玩具槍　家中「找到真槍」開槍射1歲弟

粉絲狂斗內6萬元看她肉戰片　女意外發現「頭號乾爹」竟然是繼父

網紅「整形太多次」護照相片認不出！　機場被海關攔下糗了

日韓需為台海開戰做準備！美專家：中國侵略台灣　美將派500架軍機

聯合國警告：未來5年史上最熱　全球增溫將破1.5°C

義大利北部極端暴雨釀9死　F1賽事取消、居民爬屋頂避災

飛機墜毀叢林成年人全罹難　搜救2周發現「4童奇蹟生還」

教授用ChatGPT測試是否用AI寫作業！　過半學生慘拿0分

留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影

茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

台中女見男網友「需先買點數」　錢不夠還被兇！得知遭詐崩潰

搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

關穎力挺王思佳「這是她人生的功課」　揭名牌包「水很深」..信好友不知情

廟青結婚...喜宴差點變廟會　新人進場眾人大喊「進喔！」

情侶日常對話狂撒狗糧　甜蜜互比「誰更愛對方」

柯文哲「向天下徵副手」　民眾黨：郭台銘是不錯人才

女童過馬路無助等52秒　45車無視...持續往前衝

嬰兒太大卡產道！出生成「關公」　臉部發黑嚇壞媽

烏克蘭女星疑拍到「愛國者系統」炸毀　遭安全局調查！最高恐關8年

4歲男童最愛玩具槍　家中「找到真槍」開槍射1歲弟

粉絲狂斗內6萬元看她肉戰片　女意外發現「頭號乾爹」竟然是繼父

網紅「整形太多次」護照相片認不出！　機場被海關攔下糗了

日韓需為台海開戰做準備！美專家：中國侵略台灣　美將派500架軍機

聯合國警告：未來5年史上最熱　全球增溫將破1.5°C

義大利北部極端暴雨釀9死　F1賽事取消、居民爬屋頂避災

飛機墜毀叢林成年人全罹難　搜救2周發現「4童奇蹟生還」

教授用ChatGPT測試是否用AI寫作業！　過半學生慘拿0分

「豐采520」未通報卻灌漿　建商喊冤「搶災」遭竹縣府打臉

台灣最強美魔女是誰？網一看她近照驚呼：哪裡買的不老仙丹

玉山盃／「火球男」蕭齊霸氣喊目標　期待在台灣打U18世界盃

廖家儀「3種語言」流利切換！　網驚喜：沒想到這麼會說

富邦金不排除再併壽險！　總座韓蔚廷：一直有在看

美法案指聯大2758決議不涉台　吳釗燮：對參與WHA有幫助

嬰兒太大卡產道！出生成「關公」　臉部發黑嚇壞媽

2023 GPS Run for LOVE極點環台路跑　用「LOVE」傳達台日厚誼

蔣萬安派官員赴上海談雙城論壇　協調「2項內容」曝光

香港4天機加酒7888元起！爽住海景房、玩迪士尼　還有跨年專案

「地獄電梯」畫面曝！　男童突被帶走重摔亡

國際熱門新聞

天氣太熱睡不著！他花200元DIY冷氣吹到爽

未婚夫是女人　她2年來以為跟男做愛

「正妹情侶慘死峇里島」破案了！　警說法讓人傻眼

指甲突然出現一條線　女意外被美甲師救命

同事合資買彩券中15億　他沒分到怒提告

13歲學生校車救67人　親曝關鍵「我沒手機」

最夯做愛地點　車震只排第4名

登機證「1問題」恐上不了飛機！

哈利震怒！與梅根遇狗仔「恐怖飛車追逐」

債務上限有望達協議　美股收紅408點

AI又快又不會累　歐盟通譯人員成首批犧牲品

烏克蘭外長會中國特使　堅稱不接受割讓領土給俄羅斯

日本環球影城宣布「20年經典設施」永久關閉！

烏克蘭最高法院院長被捕　沙發上鋪滿美鈔

更多熱門

相關新聞

澤倫斯基與陸特別代表會見　烏外長：不接受任何割讓領土建議

澤倫斯基與陸特別代表會見　烏外長：不接受任何割讓領土建議

大陸外交部官網18日中午宣布，5月16日至17日，中國政府歐亞事務特別代表李輝訪問烏克蘭。其間，烏總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會見李輝。中方指出，化解危機沒有靈丹妙藥，需要各方從自身做起，積累互信，創造止戰和談條件。

基輔遭空襲　俄軍機發射飛彈

基輔遭空襲　俄軍機發射飛彈

暗殺俄公眾人物　烏克蘭軍情局長認了

暗殺俄公眾人物　烏克蘭軍情局長認了

烏克蘭空襲警報響　軍方急發警告

烏克蘭空襲警報響　軍方急發警告

烏克蘭外長會中國特使　堅稱不接受割讓領土給俄羅斯

烏克蘭外長會中國特使　堅稱不接受割讓領土給俄羅斯

關鍵字：

烏克蘭俄軍愛國者匕首飛彈防空系統女歌手俄烏戰爭

讀者迴響

熱門新聞

小一女童上學…把「4個月大弟弟」裝進書包

天選之人「5月一堆中鏢」　全場有感：生不如死

天氣太熱睡不著！他花200元DIY冷氣吹到爽

快訊／《半澤直樹》男星倒臥家中「媽媽身亡」！1死1昏迷

大雨今晚到！　「全台連下2天」最劇時間曝

八大妹遭潑熱湯「恐毀容」！最新自拍照曝

黎明學院越籍女學生實習意外　頭部重創亡

男友推特PO激戰照　她傻眼「那是我」怒告偷拍

女大生實習生慘爆頭沒命　烘焙公司今照常營業

獨／炎上咖啡店！他神還原棉花糖餅乾放門口：請你吃

快訊／《半澤》男星父親身亡！雙親離世　演藝工作緊急喊卡

未婚夫是女人　她2年來以為跟男做愛

她嚴重濕疹！3習慣全戒「改善70%」

「正妹情侶慘死峇里島」破案了！　警說法讓人傻眼

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」目擊片瘋傳

更多

最夯影音

更多
留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影

留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影
茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

台中女見男網友「需先買點數」　錢不夠還被兇！得知遭詐崩潰

台中女見男網友「需先買點數」　錢不夠還被兇！得知遭詐崩潰

搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面