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外送員遇「內線右轉」慘被擊落！三寶婦下車嗆：沒看我打方向燈？

記者閔文昱／綜合報導

台灣路上三寶不少，有時造成事故後，甚至會反過來指責被害者。有網友PO出畫面，只見有不少車輛在右側車道停等紅燈，一輛黑色廂型車疑似貪快行駛於內側左轉車道，並在路口處直接違規右轉，造成一名直行的外送員閃避不及撞上，當場倒地。不料，黑車駕駛事後竟訓斥外送員「你沒看到我打方向燈？」誇張行徑引發熱議。

一名網友在「爆料公社」PO出畫面，地點位於台中北屯環中東路二段與軍福17路口，一輛黑色廂型車17日下午5點左右行經該處時，直接從內線車道右轉，導致行駛於最外側車道的外送員反應不及，撞上後倒地不起。

▲三寶違規內線右轉，導致外送員當場被擊落。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

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原PO透露，事故發生後，一名婦人從黑車上下來，但並非關心倒地的外送員，而是指責對方「你沒看到我打方向燈？」讓他見狀怒批，「三寶果然沒有極限！內線是左轉車道，當大家都乖乖排在直行車道時，您大嬸違規走左轉車道就算了，竟然還從內線右轉？」

畫面曝光後，馬上吸引不少網友討論，紛紛留言「真希望直行撞上去的是砂石車啊」、「三寶都覺得，方向燈打了全世界都要暫停」、「直接吊銷駕照，不要出來害人」、「三寶是沒有極限的，而且不按牌理出牌」、「就是有這種內車道右轉和外車道左轉的汽機車駕駛，馬路能不發生事故嗎？」、「幫外賣小哥QQ」。

交通部日前修正「道路交通安全規則」，明確規範汽車行駛至交岔路口，右轉彎時，應先換入最右側的「最外側車道」後，駛至路口再行右轉；另行經多車道圓環，內側車道車輛駛離多車道圓環，應先換入「最外側」車道，駛至路口後再行右轉，未依規定行駛和右轉，將可罰600到1800元。

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