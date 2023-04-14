日本嗨玩9天！他回台後見「2景象」秒崩潰飆髒話：根本地獄

▲日本是台人最愛的旅遊目的地之一。（圖／CFP）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

日本風景美、美食多且街道整齊，是許多台灣人出國旅遊的首選。不過，一名網友在日本玩9天後，一回台灣看見「街景以及3寶」，再度感受到兩國交通及都市規劃的優劣，讓他直呼：台灣像地獄、在這裡當遊民應該也比台灣幸福。貼文曝光掀起2派網友論戰。

一名網友在PTT以「 連假日本玩9天，回台覺得像地獄怎辦？ 」為題發文，表示連假去日本從廣島玩到大阪，才發現台灣街景道路根本地獄。認為「日本每個住宅設計都不會太突兀，台灣感覺你只要有錢，就會想蓋的整條街你最屌」，且走在人行道上「都不用考慮等等要閃違停、變電箱，或是跑酷走高低差」。

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原PO也認為「日本古蹟保護得非常好，還能看到廣島核爆的殘骸，再想想台灣的大概都會莫名起火」，同行的女性友人甚至在神戶塔下的夜景公園說，「在這裡當遊民應該也比台灣幸福」。讓一出台中高鐵出站不到3分鐘就遇到三寶的他直呼：這什麼地獄啊。

貼文一出立即引發網友兩派論戰，支持原PO的網友表示，「台灣居住品質就被日本全方面電爆」、「沒辦法了，改善要一百年」、「去年12月去東京13天有同感...回來後一個禮拜都還不習慣，完全第三世界的交通」、「所以我再也不出國了 怕回的現實的失落感」。

但也有不少人直酸，「那就不要回來」、「拼移民啊」、「黨：在那叫什麼 滾回日本不會？」、「 你也是兇手之一」、「不爽不要住唯一解」、「泰國街道都比台灣像天堂」、「台灣跟日本比 你太高估台灣了」、「日本工作你會更想哭吧」、「去玩樂跟真的在那生活不一樣」。

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