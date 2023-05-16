三寶阿伯鬼切衝對向！遭擊落炸「地板動作」還嗆：恁少年騎這麼快

記者閔文昱／綜合報導

宜蘭縣宜蘭市中山路五段14日發生一起車禍，一名阿伯騎著機車，疑似剛起步就想來個大迴轉，結果被直行的騎士撞翻，當場倒地。不料，阿伯起身後竟直接飆罵「你們少年都騎這麼快！」行車紀錄器畫面在網路曝光後，引發熱議。

「WoWtchout -地圖型行車影像分享平台」15日在YouTube分享影片，拍攝地點位於宜蘭縣宜蘭市中山路五段，一名騎士14日上午9點多行經該路段時，原本將機車停在路邊的阿伯突然起步，連續跨越2個車道，疑似要切西瓜到對向加油站加油，騎士閃避不及發生擦撞，造成阿伯當場倒地。

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▲一名阿北突然鬼切，騎士閃避不及當場撞上。（圖／翻攝自翻攝自Wowtchout-地圖型行車紀錄器分享平台）

影片中並未說明阿伯傷勢如何，不過原PO透露，阿伯起身後隨即飆罵「你們少年都騎這麼快！」影片曝光後，網友紛紛留言「阿伯能活到現在真是奇蹟」、「阿伯表示：交通法規，不是任何每個地方都可以迴轉嗎？」、「這種三寶都會說你怎麼騎這麼快，你不亂迴轉誰會撞到你，莫名其妙」、「阿伯急著加油，現在換別人幫他加油」。

另外，也有網友開玩笑「阿伯年紀一大把了還可以地板動作，我慚愧」、「我被封面阿北在地板接一個漂亮的ICE吸引進來，想必年輕時是個厲害的BBoy」、「阿伯活到老學到老，也想學跳ice」、「阿伯這麼一把年紀了還可以breaking喔」、「縮圖很像阿伯準備要來地板動作」、「騎到一半突然想breaking」。