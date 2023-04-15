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台人自駕遊日失控翻車　影片曝光被罵翻「台灣三寶揚名國際」

▲▼台人自駕遊日失控翻車　影片曝光被罵翻「台灣三寶揚名國際」。（圖／翻社自當事人IG／ian._830）

▲台人自駕遊日失控翻車，慶幸有花5000日幣保險，最後只付了20萬日幣。（圖／翻攝自當事人IG）

網搜小組／柯沛辰報導

伴隨疫情趨緩，許多台灣人近期赴日本旅遊，不料卻傳出台人在沖繩自駕翻車，所幸未釀成傷亡。影片曝光後，有眼尖網友發現，駕駛不僅左腳踩煞車、右腳踩油門，還誤踩足踏式手煞車，讓他看完不禁傻眼直呼「台灣三寶揚名國際」。

一名網友在Tiktok貼出與朋友近日赴沖繩翻車的影片，笑說「你朋友會把煞車踩成手煞車嗎？」、「朋友有夠低能」、「到底誰會在日本把車開到翻掉？口袋直接縮水」。

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▲▼台人自駕遊日失控翻車　影片曝光被罵翻「台灣三寶揚名國際」。（圖／翻攝自當事人IG／ian._830）

▲原PO感嘆「心情很差才來沖繩放鬆，但這也放一個太鬆」。（圖／翻攝自當事人IG）

影片中可見，當時原PO坐在副駕錄影，本想拍下路邊漂亮風景，不料駕駛疑似要踩煞車減速，卻踩成了手煞車，導致車輛衝到對向車道，最終撞上護欄翻覆。當下伴隨一聲慘叫及碰撞聲，現場陷入一陣沉默，但幾秒後，兩人不約而同笑了出來。

影片被轉傳到臉書社團「爆料公社」、「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」後，許多網友紛紛留言，「丟臉丟出國」、「這真的很丟臉，怎麼笑得出來？」、「兩腳開車，在沖繩當神風特攻隊」還有人挖出原PO早前的限時動態，發現駕車的友人「習慣右腳油門、左腳煞車」。

▲▼台人自駕遊日失控翻車　影片曝光被罵翻「台灣三寶揚名國際」。（圖／翻攝自臉書社團／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

▲有網友貼出照片，指駕駛應是踩到足踏式手煞車。（圖／翻攝自重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

▲▼台人自駕遊日失控翻車　影片曝光被罵翻「台灣三寶揚名國際」。（圖／爆料公社）

▲有網友挖出駕駛習慣「兩腳開車」。（圖／爆料公社）

有網友痛批，「台灣人自駕被列為高風險、租車的價格變貴都是這些人造成的」、「日本的路還能開到翻車，在台灣千萬別上路」，還有人質疑「方向盤反打，左腳重踩手剎，這根本就是玩甩尾失敗才翻車」、「影片五秒處，他先反打後踩下腳踏式手煞，根本是拿租賃車來玩甩尾吧？」

事後，原PO也在個人IG補充，車子雖然報廢了，但還好他們租車有多加5000日幣買保險，所以只賠了20萬（約新台幣4.6萬元），不然原本要賠100萬至130萬日幣，「原本心情很差才來沖繩放鬆，但這也放一個太鬆了，反正就這樣囉，開心就好，只是沒想過來沖繩玩比去大阪玩還貴。」

@1wei830 你朋友會把煞車踩成手煞車嗎？ IG:ian._830有後續 #翻車 #朋友有夠低能 #賠了20萬 #藤原填海 ♬ 原聲 - 一尾

▲▼台人自駕遊日失控翻車　影片曝光被罵翻「台灣三寶揚名國際」。（圖／翻攝自當事人IG／ian._830）

▲原PO在IG補充事件細節。（圖／翻攝自當事人IG）

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