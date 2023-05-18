碰！台南新市路口2車相撞1側翻　2人輕傷送醫

▲台南市新市區中山路與光華街路口，18日上午發生1起車禍事故，其中1部自小客車被撞翻車，該車禍造成2人送醫救治。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新市區中山路與光華街路口，18日上午8時36分許發生1起車禍事故，台南市消防局119勤務中心據報，馬上出動新市等消防分隊人車前往搶救，消防人員到場發現係2部自小客車發生車禍事故，2車共有3人，其中1男1女被救護車送醫救治，目前真正肇事原因及相關責任正由善化分局警方調查處理中。

新市消防分隊等車組據報火速到場，發現係2部自小客車發生撞擊車禍，其中1部KAI的自小客車被撞翻車，車上有1男1女，已自行脫困，救護人員評估後，將受傷35歲女子以救護車送醫，男子則無大礙。另1部事故車是馬自達自小客車，駕駛人是31歲男子，也自行脫困，由新市消防分隊以救護車送永康奇美醫院救治。

台南市警善化分局指出，18日上午8時30分許，由王姓女子駕駛自小客車，沿台一線由北向南行駛，依號誌規定左轉新市區光華街，與對向車道羅姓男子駕駛自小客車，沿台一線由南向北直行，發生碰撞，致轉彎車側翻，雙方駕駛輕微擦傷送醫治療，雙方駕駛人均無酒駕。本案相關肇事責任正進一步調查釐清中。