2023 GPS Run for LOVE極點環台路跑　用「LOVE」傳達台日厚誼

▲陳品杰(左一)、吳志揚(左三)歡迎志水直樹(左二) 用「LOVE」傳達台日厚誼。（圖／陳品杰提供）

記者楊淑媛／桃園報導

日本友人GPS跑者(GPS Runner)志水直樹 (Naoki Shimizu)老師及自行車跟拍記錄攝影製作人增尾圭亮( Masuo Keiryou)的「2023 GPS Run for LOVE極點環台」活動，18日上午8點在前桃園縣長吳志揚中壢服務處，為期24天極點環台路跑出發儀式。

熱愛運動的吳志揚同時也邀請中華民國極限運動超鐵協會理事長陳品杰、中壢商圈等地方人士，一起參加起跑儀式並歡迎「環台路跑」的日本友人。吳志揚說：今天的隊伍於9點出發，預計11:30到達新竹縣湖口老街三元宮，由中國科技大學觀光與休閒事業管理系補給應援。

▲2023 GPS Run for LOVE極點環台路跑，出發了！（圖／陳品杰提供）

「2023 GPS Run for LOVE極點環台路跑」活動，於5月18日至6月10日為期24天環繞台灣一圈進行1100公里的環台超級馬拉松活動，使用GPS軌跡創作一個名為”O”的地景藝術，連同在日本東京、仙台、大阪個別活動創作出的L、V、E另外三個字母，用「LOVE」傳達台灣與日本之間深厚的友誼。

GPS跑者(GPS Runner)志水直樹 (Naoki Shimizu)老師表示：跑步是代表我存在這個地方的最好一個象徵，跑步對地球上的每個人來說可以幸福開心微笑的運動是未來的趨勢。他認為這項運動最大的魅力，它不是要來競爭的。因為不需要比較競爭，所以從大人到小孩、還有坐在輪椅上的人士每個人都可以一起享受這樣的運動樂趣。

GPS跑步不僅帶來健康，還可以深入每個區域的觀光、災害時的救援、提供教育與不同國家的文化交流認識之外，還有讓人們覺得很美好的事物將會漸漸地發生；成為GPS跑者首先就是要下載一個跑步紀錄的APP，接下來打開看著地圖，找到要在地圖上想要跑出來的圖，然後看著地圖就開始跑或走就對了。志水直樹 (Naoki Shimizu)老師活動信念就是為微笑而跑，此次活動「RUN for LOVE」就是代表台日友好愛的地圖藝術。