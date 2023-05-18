　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2023 GPS Run for LOVE極點環台路跑　用「LOVE」傳達台日厚誼

▲2023 GPS Run for LOVE極點環台路跑，出發了！　

▲陳品杰(左一)、吳志揚(左三)歡迎志水直樹(左二) 用「LOVE」傳達台日厚誼。（圖／陳品杰提供）

記者楊淑媛／桃園報導

日本友人GPS跑者(GPS Runner)志水直樹 (Naoki Shimizu)老師及自行車跟拍記錄攝影製作人增尾圭亮( Masuo Keiryou)的「2023 GPS Run for LOVE極點環台」活動，18日上午8點在前桃園縣長吳志揚中壢服務處，為期24天極點環台路跑出發儀式。

▲2023 GPS Run for LOVE極點環台路跑，出發了！　

熱愛運動的吳志揚同時也邀請中華民國極限運動超鐵協會理事長陳品杰、中壢商圈等地方人士，一起參加起跑儀式並歡迎「環台路跑」的日本友人。吳志揚說：今天的隊伍於9點出發，預計11:30到達新竹縣湖口老街三元宮，由中國科技大學觀光與休閒事業管理系補給應援。

▲2023 GPS Run for LOVE極點環台路跑，出發了！　

▲2023 GPS Run for LOVE極點環台路跑，出發了！（圖／陳品杰提供）

「2023 GPS Run for LOVE極點環台路跑」活動，於5月18日至6月10日為期24天環繞台灣一圈進行1100公里的環台超級馬拉松活動，使用GPS軌跡創作一個名為”O”的地景藝術，連同在日本東京、仙台、大阪個別活動創作出的L、V、E另外三個字母，用「LOVE」傳達台灣與日本之間深厚的友誼。

▲2023 GPS Run for LOVE極點環台路跑，出發了！　

GPS跑者(GPS Runner)志水直樹 (Naoki Shimizu)老師表示：跑步是代表我存在這個地方的最好一個象徵，跑步對地球上的每個人來說可以幸福開心微笑的運動是未來的趨勢。他認為這項運動最大的魅力，它不是要來競爭的。因為不需要比較競爭，所以從大人到小孩、還有坐在輪椅上的人士每個人都可以一起享受這樣的運動樂趣。

GPS跑步不僅帶來健康，還可以深入每個區域的觀光、災害時的救援、提供教育與不同國家的文化交流認識之外，還有讓人們覺得很美好的事物將會漸漸地發生；成為GPS跑者首先就是要下載一個跑步紀錄的APP，接下來打開看著地圖，找到要在地圖上想要跑出來的圖，然後看著地圖就開始跑或走就對了。志水直樹 (Naoki Shimizu)老師活動信念就是為微笑而跑，此次活動「RUN for LOVE」就是代表台日友好愛的地圖藝術。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
早點回家！　今越晚雨越大「明雨最猛全台發紅」
快訊／咖啡廳停止營業　負責人道歉了
31歲女「確診8個月後」還在腦霧！　慘被停職
桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！每周2廠商上門要人才
基北北桃1200定期票懶人包！哪裡買、怎麼用、1280退費一

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南百大路口安全行動啟動　年底前100處路口改善

《島嶼食紀》上菜　水保局帶你品嚐全台36道家鄉味

親情是治療最強力量！　玉醫59住民搭車赴台中懇親

台東戶政事務所5／20舉辦「Love in Taitung」婚育宣導活動

2023 GPS Run for LOVE極點環台路跑　用「LOVE」傳達台日厚誼

2023中華民國霹靂舞國手選拔積分賽《新竹站》　6／24竹市開賽

第一公墓內「皇清太學生承志翁林公之墓」　登錄為竹市歷史建築

食農新趨勢！全國最大食農博覽會5／27登場　精彩可期

台東縣112年全民防衛動員暨災害防救　「民安9號」演習今展開

台南顏面整修工程延宕5年　郭國文批行政怠惰嗆送懲戒究責

留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影

茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

台中女見男網友「需先買點數」　錢不夠還被兇！得知遭詐崩潰

搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

關穎力挺王思佳「這是她人生的功課」　揭名牌包「水很深」..信好友不知情

廟青結婚...喜宴差點變廟會　新人進場眾人大喊「進喔！」

情侶日常對話狂撒狗糧　甜蜜互比「誰更愛對方」

柯文哲「向天下徵副手」　民眾黨：郭台銘是不錯人才

女童過馬路無助等52秒　45車無視...持續往前衝

台南百大路口安全行動啟動　年底前100處路口改善

《島嶼食紀》上菜　水保局帶你品嚐全台36道家鄉味

親情是治療最強力量！　玉醫59住民搭車赴台中懇親

台東戶政事務所5／20舉辦「Love in Taitung」婚育宣導活動

2023 GPS Run for LOVE極點環台路跑　用「LOVE」傳達台日厚誼

2023中華民國霹靂舞國手選拔積分賽《新竹站》　6／24竹市開賽

第一公墓內「皇清太學生承志翁林公之墓」　登錄為竹市歷史建築

食農新趨勢！全國最大食農博覽會5／27登場　精彩可期

台東縣112年全民防衛動員暨災害防救　「民安9號」演習今展開

台南顏面整修工程延宕5年　郭國文批行政怠惰嗆送懲戒究責

30歲病友努力復健感動賴清德　「讓有限生命有價值才重要」

早點回家！今越晚雨越大「明雨最猛全台發紅」　連下6天還掉5°C

2公股捲「泰舍至善元」詐貸！土銀最大苦主　核貸數10億

她看牙醫驚覺臉頰有異物！　掀毛巾發現醫師「掏生殖器」抵她臉

恰總關心金安二軍開箱　中信兄弟持續找新洋投

國台辦稱「善意話題」不涉及反間諜法　陸委會：界定依然模糊

大陸建「26層豪華高樓」給豬住！內部驚呆外媒：堪比iPhone產線

王順和隨隊一軍　王維中20日投完視情況「加場」

休旅車衝出山路「翻落邊坡2m」　4人受困...警消架梯救援2送醫

酒駕超速被抓！超ㄎ一ㄤ飼主「跟狗換位置」向警察喊冤：我沒開車

19歲短裙女騎士遭擊落！三寶車鬼切　她滾3圈痛苦趴地畫面曝

地方熱門新聞

基北北桃生活圈定期票　5/18起開始預售

清潔隊薪水40K！　63名碩士報考

龍潭到台北通勤族等嘸公車　徐玉樹求改善

中福鎘污染地復耕無望　張桂綿籲土地活化

光天化日偷神明香油錢

第一美瀑乾巴巴…遊客數卻驚人

繡球花盛開　新北網美打卡賞花景點

台南特警聞出香水異味揪出毒品慣犯

台南救災後勤補給聯盟合作機制發表

新住民婦獨撐家計　移民署跨機關協助度難關

台南安南區大排藍眼淚不美麗

永康警頒發「黑關公」獎勵績優人員

每天放臭屁　台灣最大花雷公屁開了

盧秀燕：侯友宜會是保家衛國的好總統

更多熱門

相關新聞

鄭寶清陪同　陳品杰打造桃園運動城市

鄭寶清陪同　陳品杰打造桃園運動城市

熱愛運動，將致力打造桃園成為運動城市的無黨籍桃園區市議員參選人陳品杰，9日由民進黨前立委鄭寶清和年青支持者陪同，騎著自行車由市府廣場前出發，沿著復興路、中正路、中山路、三民路，前進桃園市議員。陳品杰說：讓運動融入生活、以健康打造人生，市民健康、桃園才會是一座真正的偉大城市。

陳品杰退黨　嘆昔日身上「Tiffany blue」太沈重

陳品杰退黨　嘆昔日身上「Tiffany blue」太沈重

獨／民眾黨陷酒駕風暴　柯文哲出手要求前科犯退選

獨／民眾黨陷酒駕風暴　柯文哲出手要求前科犯退選

了不起負責2.0！民眾黨酒駕參選人道歉　遭爆自己留言「品杰哥加油」

了不起負責2.0！民眾黨酒駕參選人道歉　遭爆自己留言「品杰哥加油」

蔡壁如護酒駕提名人　引《聖經》戰網友挨轟

蔡壁如護酒駕提名人　引《聖經》戰網友挨轟

關鍵字：

2023 GPS Run for LOVE極點環台路跑中壢吳志揚陳品杰台日情誼

讀者迴響

熱門新聞

天選之人「5月一堆中鏢」　全場有感：生不如死

小一女童上學…把「4個月大弟弟」裝進書包

天氣太熱睡不著！他花200元DIY冷氣吹到爽

快訊／《半澤直樹》男星倒臥家中「媽媽身亡」！1死1昏迷

八大妹遭潑熱湯「恐毀容」！最新自拍照曝

大雨今晚到！　「全台連下2天」最劇時間曝

獨／炎上咖啡店！他神還原棉花糖餅乾放門口：請你吃

男友推特PO激戰照　她傻眼「那是我」怒告偷拍

黎明學院越籍女學生實習意外　頭部重創亡

女大生實習生慘爆頭沒命　烘焙公司今照常營業

快訊／《半澤》男星父親身亡！雙親離世　演藝工作緊急喊卡

未婚夫是女人　她2年來以為跟男做愛

她嚴重濕疹！3習慣全戒「改善70%」

「正妹情侶慘死峇里島」破案了！　警說法讓人傻眼

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」目擊片瘋傳

更多

最夯影音

更多
留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影

留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影
茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

台中女見男網友「需先買點數」　錢不夠還被兇！得知遭詐崩潰

台中女見男網友「需先買點數」　錢不夠還被兇！得知遭詐崩潰

搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面