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陳品杰退出民眾黨　嘆昔日身上的「Tiffany blue」太沈重

▲陳品杰臉書宣布退出民眾黨

▲陳品杰臉書宣布退出民眾黨。（圖／翻攝自陳品杰臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣民眾黨桃園區服務處主任陳品杰，原擬代表該黨參選2022桃園區市議員選舉，因日前被爆料有酒駕紀錄，10日於臉書發出千字文宣布退黨。陳品杰表示，看到民眾黨這個才剛過完兩歲生日的新興政黨，在內外夾殺的情況下，黨內同志無情的鬥爭，刀刀見骨，黨外亦有其他政黨的虎視眈眈，隨時準備落井下石！

因此，自知已無法在黨內有所發揮，更不想拖累黨的發展，事到如今，彼此祝福，互道珍重，然仍將以最好的方式，正確的理念繼續堅持，正確的道路持續前進，慨嘆昔日身上的「Tiffany blue」實在太沈重，謝謝黨內同志這段時間為了支持我所做的各種努力，然還是正直誠信、公開透明、誠實可靠的陳品杰，永不改變。

陳品杰臉書宣布退出台灣民眾黨，支持者紛紛留言：「加油，打破藍綠的框架，退一步海闊天空」、「加油！還有更好的路要走」、「謝謝你，這段期間在民眾黨的努力」、「支持到底，選人不選黨！」、「品杰哥敢做敢當，做事坦盪光明，未來的路相信只會愈走愈開闊只要你保持熱血，願意繼續為民服務，從政之路無限寬廣！」、「加油！以退為進~祝福你未來更成功~」

還有支持者鼓勵，「一個人曾經犯過錯，應給予其機會去改進，不代表他一輩子都有錯誤，該給予改善的空間。酒駕事件時也非任職民眾黨黨職時犯錯，那為什麼黨內要追殺到底實在看不慣，民眾黨是要選聖人嗎？」、「支持品杰遠離是非之地，不該再被鬥爭給拖累腳步，繼續前進。」

 
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