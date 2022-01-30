了不起負責2.0！民眾黨酒駕參選人道歉　遭爆自己留言「品杰哥加油」

▲有酒駕前科的陳品杰，留言替自己加油卻忘記換帳號。（圖／翻攝臉書）



記者杜冠霖／綜合報導

今年11月26日將舉辦地方縣市首長、議員選舉，民眾黨新北市議員提名人林致兵、桃園市議員提名人陳品杰卻被爆有酒駕紀錄，陳品杰隨即在臉書發文致歉，卻被網友抓包在自己貼文底下留言「品杰哥加油」，疑似忘記換帳號，猶如前民進黨議員童仲彥「了不起負責！」翻版。

在被爆出酒駕爭議後，陳品杰29日臉書發文說明，過去參與尾牙活動時，以一罐啤酒330毫升「我印象很清楚以2杯玻璃杯容量」飲用，後續駕車途中遭遇「酒測臨檢」攔查，「當時我即主動告知員警我喝了啤酒，經施測後酒測值0.27。」

陳品杰指出，地檢署審酌了當時員警的筆錄、犯後態度，隔天2月11日便迅速偵結，以處罰金3萬5千元「緩起訴」辦理，整起事件，因沒被起訴，也就沒有被判刑，「我會更加堅持為桃園地區努力！接下來的路就交給桃園的市民朋友，我虛心接受所有的批評指教！」

但貼文一出，陳品杰竟自己在貼文底下留言，「品杰哥加油！我心中的品杰哥，是熱心助人，扶助弱勢，很怒力很熱忱的人。」即便該則留言隨即刪除，卻早已被許多網友備份。

前民進黨議員童仲彥2017年被踢爆家暴案，童當時因為急於幫自己護航，竟然忘記切換帳號，就以粉絲頁「台灣阿童—童仲彥」的身分在貼文底下留言，「了不起，負責！」，鬧出不少笑話，而此次陳品杰「忘記切帳號」，也猶如童仲彥事件翻版。

對於議員候選人被爆酒駕，民眾黨立委蔡壁如29日晚間在臉書發文表示，「零容忍！酒駕不可以、更不應該，我嚴以律己，但也記得要寬以待人」，她接著引用《聖經》內容，「你們當中誰是沒罪的，誰就可以用石頭扔他」。

蔡璧如提到，每個人都會犯錯，並在錯誤中學習，重要的是有沒有反省改進，警惕自己不要重蹈覆轍，並指出民眾黨擬參選人有一套SOP，像是要有良民證等，「當初的提名標準並沒有把酒駕列入，這是我們要檢討的地方」。

民眾黨發言人楊寶楨則表示，在民眾黨初選機制中，只要求報名者要繳交警察刑事紀錄證明書（良民證），但這部分看不到過去的酒駕紀錄，且兩位當時並沒有主動告知。

楊寶楨提及，這2人將會以個案處理，先送選決會，再送中央委員會進行討論，確認最終是否參選。