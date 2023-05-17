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五千萬分之一機率！24歲女「雙子宮同時懷孕」　奇蹟產下雙胞胎

▲▼嬰兒,寶寶,雙胞胎,示意圖。（圖／CFP）

▲女子不同子宮產下雙胞胎。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

澳洲24歲女子瑪德琳(Madeline Kaklikos)天生有兩個子宮導致受孕困難，然而她多年來仍不放棄和丈夫努力嘗試，終於傳出好消息，兩邊不同子宮各自懷上一名孩子，近來順利產下雙胞胎，罕見案例被醫生形容是五千萬分之一的機率才會發生。

來自澳洲墨爾本的瑪德琳，2020年開始和丈夫喬恩(Jon)嘗試懷孕時，意外發現自己罹患名為雙子宮畸形 (Uterine didelphys)的罕見天生性疾病，也就是她出生時天生擁有雙子宮，才會導致受孕困難。

瑪德琳表示，「我18歲時就被診斷出有多囊卵巢綜合症(PCOS)，本來就會導致受孕困難，沒想到2020年進一步檢查，發現我其實有兩個子宮，醫生建議我們改作試管嬰兒」，沒想到最後一邊子宮以人工方式懷孕，另一邊子宮則是自然受孕。

瑪德琳表示，產檢時醫生驚嚇發現她上雙胞胎，而且兩名嬰兒還是在不同子宮中孕育，罕見發生機率只有五千萬分之一，「醫生說，要生下第二個子宮的孩子可能會有風險，但我們都認為這一切是命中註定，雖然害怕仍決定要生下來」。

瑪德琳於今年2月20日，以剖腹產方式順利產下雙胞胎男嬰內特(Nate)和柯爾(Cole)，兩名男嬰因為早產，住院接受密切觀察17天後終於出院。瑪德琳表示，「當我第一次抱著孩子們時，感覺心臟快要爆炸了」，如今雙胞胎已經3個月大，身體十分健康。

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