長髮妹搭飛機「衣服太短」　雪白G胸被看光！2.3萬人嗨朝聖

▲蕾絲Bra都露出來了。（圖／翻攝自IG／yumibb8888）

記者周亭瑋／綜合報導

G奶辣模Yumi.k擁有天使臉孔、魔鬼身材，向來不吝展現傲人上圍，日前她搭機時在廁所自拍，而極短上衣讓她的「超兇雪乳」全現形，也狂吸2.3萬網友按讚，洗版直呼「太辣了！」

Yumi.k日前在IG曬出美照，只見她穿著極短灰色棉T與牛仔褲，由於上衣是特殊剪裁，不僅露出纖細小蠻腰，就連藍紫色的花朵造型胸罩也一覽無遺。

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在雪白北半球大方見客的同時，Yumi.k也擺出甜美俏皮的表情，讓大票粉絲一飽眼福，網友紛紛洗版留言，「都有冰淇淋吃了」、「已起飛」、「美麗動人的女神，祝妳有美好的夜晚」、「是太熱了嗎」、「好性感」、「只有小孩才做選擇，我4張都要」。

▲Yumi.k穿衣尺度很大。（圖／翻攝自IG／yumibb8888）

同時，也有人忍不住問她，為何要將衣服拉起？對此，Yumi.k笑解釋，「它本來就短，不是我拉上去的。」

另外，Yumi.k之前搭機時，由於上衣胸口處破洞，她便脫下換成黑色蕾絲細肩背心；怎料肩帶後來竟突然斷掉，害她差點當眾走光，因為身邊無其他替換衣服，只好用別針暫時補強。

▲Yumi.k之前搭機時細肩帶斷掉，差點走光。（圖／翻攝自IG／yumibb8888）