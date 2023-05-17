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男人瘋狂為她付費！靠腳趾甲和腳皮　網紅月賺三十萬台幣

國外一名大尺度女網紅透露，每個月光靠賣腳趾甲跟腳皮，就能讓她賺進超過6萬元的收入。（圖／翻攝自Rebekka Blue tiktok）
▲國外一名大尺度女網紅透露，每個月光靠賣腳趾甲跟腳皮，就能讓她賺進超過6萬元的收入。（圖／翻攝自Rebekka Blue tiktok）

圖文／CTWANT

一名在Tiktok擁有110萬粉絲的女網紅Rebekka Blue，自稱「男人都愛她的腳」，甚至每個月支付了她2500美金（約台幣7.7萬元），買她踩過的沙子、鞋子和襪子，甚至她剪下來的腳趾甲、腳皮等，竟然可以為她每個月大賺2千美金（約台幣6.1萬元）到1萬美金（約台幣30萬元）。這名女網紅以大尺度方式吸粉，讓不少人都自願要買她使用過的東西，甚至送禮物和錢給她。（圖／翻攝自Rebekka Blue tiktok）
▲這名女網紅以大尺度方式吸粉，讓不少人都自願要買她使用過的東西，甚至送禮物和錢給她。（圖／翻攝自Rebekka Blue tiktok）

據英媒《每日星報》報導，女網紅Rebekka Blue聲稱，男人們對她的腳相當著迷，甚至每個月向她提供名牌禮物，或寄錢給她。她表示自己加入成人行業10年以來，不少客人都一直負擔她修腳和足部的費用，過去是一名舞者的她，甚至有人要買她的舊舞鞋。

她也表示，「我有一位粉絲為我購買了一雙全新的 Christian Louboutins 名牌鞋，售價約為1200美元（約台幣3.7萬元）。」，更透露任何時候當她需要一雙新鞋，她都會在網路上放上照片拍賣，並確保買家明白他們不僅要買我的舊鞋，還要換一雙新鞋給她，甚至曾經遇過要清空她亞馬遜購物車的人，沒想到就這樣花了5000美金（約台幣15.4萬元）。

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