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侯友宜出線！蘇清泉主動規劃「國境之南起手式」並爭取不分區立委

▲蘇清泉2024不缺席 。（圖／取自蘇清泉臉書，下同）

▲蘇清泉2024不缺席 。（圖／取自蘇清泉臉書，下同）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨中常會正式徵召新北市侯友宜市長，披掛上陣挑戰2024總統大位。參選2022屏東縣長的東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉則在臉書粉專貼文，指已著手規劃侯市長在國境之南的起手式，也將爭取不分區，除固守南台灣之外，也將開拓全台灣醫療票源，做侯市長及國民黨的最佳後盾。

蘇清泉17日在臉書粉專貼文「侯友宜市長出線，完全獲得到郭台銘先生的祝福與支持，這充分展現現在人民希望看到的顧大局，心存國家、顧念百姓的最佳典範！」

▲蘇清泉2024不缺席 。（圖／取自蘇清泉臉書，下同）

他表示，在此期間朱主席的「堅此百忍以圖成」，更是令人肅然起敬！在諸般風雨考驗下，那份「咬定青山不放鬆」的堅持，實在值得所有黨員給他按個「讚」！朱主席當家以來，除了要面對黨產被抄後，整個黨維持運作的「柴米油鹽醬醋茶外，還必須面對各方局勢變化的挑戰，這絕非一般人所能體悟及承擔」。

蘇清泉指出，隨著本黨候選人確定之後，清泉將也將帶領整個團隊，積極主動投入戰鬥，現已著手規劃侯市長在國境之南的起手式，從台灣最南端的屏東開啟競選行程，也將邀請侯市長前來屏東，拜會屏東鄉親，協助打開農、漁產品及觀光經濟的通路，讓鄉親開展充滿希望的未來。而清泉也將爭取不分區，除固守南台灣之外也將開拓全台灣醫療票源，做侯市長及國民黨的最佳後盾。

▲蘇清泉2024不缺席 。（圖／取自蘇清泉臉書，下同）

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