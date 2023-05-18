綠攻侯友宜落跑！　藍拉時間軸反擊：賴清德才是先驅

▲侯家軍、新北市議員呂家愷 。（圖／呂家愷提供）



記者崔至雲／新北報導

民進黨今（18）日上午召開記者會指控新北市長侯友宜烙跑選總統，對此，「侯家軍」新北市議員呂家愷反批，從歷史放眼望去，民進黨自己落跑、帶職參選的狀況比比皆是，而其總統參選人賴清德正正是佼佼者，無人能敵。

呂家愷指出，賴清德才是落跑屆的先驅，1998年賴清德甫當選國大代表就去選台南市立委；2008年剛選完台南立委，隔年立刻跑去選台南市長；2017年市長任期尚未結束，就北上當行政院長；2019年行政院長當一半又去爭取總統黨內提名。依照民進黨的邏輯，賴清德需要向多少人補道歉？

呂家愷更點名，今天同樣出席記者會的立委王定宇或許忘記了，2009年參選台南市長的時候就恰恰碰上了賴清德，當時他表明不再連任議員，並批評「賴清德剛連任立委又參選市長，是違背競選時對支持者的承諾。」而今天他大言不慚的雙標，不才是真正的沒有邏輯？

呂家愷補充，侯友宜在新北市，擔任副市長、市長整整待了12年，他深知新北市過去中央是如何對待新北、新北市如何面對到許多不公的待遇。中央統籌分配款人均預算，六都最少；疫情期間，確診人數最多，疫苗分配數竟比高雄還少；更不要說捷運汐東線、淡北道路等重大工程，一拖再拖，導致工程預算暴漲，一樣又要新北吸收。試問作為新北人的賴清德，今日開記者會，曾身為新北市議員的何博文、自詡是新北市民意代表的林楚茵替新北做了什麼？向民進黨多爭取過多少預算？

最後，呂家愷強調，「我們不要這樣就算了」同樣一句話送給民進黨。新北人打不到疫苗，我們不要這樣就算了；新北中央統籌分配款平均六都最低，我們不要這樣就算了；得不到中央關愛眼神，我們更不要這樣就算了。這些侯友宜都有切身之痛，讓侯友宜當選總統，替400萬新北人吐口氣，找回公道。

呂家愷相信，從服務新北400萬人，到服務台灣2300萬人，侯友宜只是職務不同，但沒有落跑，只有在新北真正做過事，真正腳踏實地，聽老百姓聲音的侯友宜，才會知道新北要什麼，才能讓新北得到公平的待遇，合理的預算。

新北市議員江怡臻也指出，民進黨去年地方大選提名7位現任立委參選，包括鄭運鵬、蔡其昌、蔡適應、黃秀芳、劉建國、周春米、劉櫂豪，民進黨自己盛讚「與其在選舉採取請辭手段，不如打正規戰」，現在卻再度發揮「綠能你不能」，批評侯友宜參選總統。

江怡臻表示，現在就把民進黨秘書長林錫耀當時說的「打正規選戰，用個人優質條件與訴求爭取選民支持。」送給民進黨新北市議會黨團！從本屆議會開始，民進黨團就開始杯葛112年預算，拖延預算審查議程，現在又各種理由揚言拒審113年預算，無非是希望讓新北各項施政窒礙難行，這種為了政黨鬥爭，借勢借端來阻礙新北市進步發展，妨礙市民過好日子，令人遺憾。

