郭台銘、管中閔是副手人選？　侯友宜讚2人：郭令人敬佩、管是瑰寶

▲新北市長侯友宜 。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

國民黨昨日徵召新北市長侯友宜為2024總統，今日就已有外界關注未來副手人選，包括鴻海創辦人郭台銘、前台大校長管中閔等都有被點名。對此，侯表示，郭董是他非常敬佩的人，郭願意挺身而出守護中華民國、顧臺灣這塊土地，真的很感動；管中閔在當台大校長的時候有守有為，也是國家的瑰寶，大家要一起為了我們國家、為社會的發展一起努力。

媒體今日在侯友宜受訪時問到，南投縣議會議長何勝豐因不滿黨中央徵召侯，宣布退出國民黨、也有郭粉表示，他們要轉投柯文哲？侯友宜表示，不分你我、不分族群，更不要分黨派，最重要的事，大家都是台灣這塊土地出生的，都愛中華民國、愛台灣土地的人，所以任何人都用良善的態度來面對，大家一起攜手共進，讓國家社會能夠大進步。

另，媒體問到，有人推薦管中閔擔任副手，或者是郭董？侯友宜表示，郭董是非常敬佩的人，尤其他的總部在土城，長期以來對新北市的經濟有貢獻，尤其這段時間他願意挺身而出守護中華民國、顧臺灣這塊土地，有決心犧牲奉獻，真的很感動。

對於管中閔，侯友宜也說，管中閔在當台大校長的時候有守有為，而且得到很多老師跟學生的敬仰，他也是國家的瑰寶，是令人敬佩的，是我們可以學習的對象，未來要一起為了國家、社會的發展一起努力。

