青年洗地寫「落跑市長侯友宜」被帶走　警竟稱適用法條「還在研究」

▲今天有多名年輕人到新北市府前「洗地」遭強制到案說明。（圖／羅宜提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨昨（17日）提名新北市長侯友宜參選2024總統大選，數名青年下午前往新北市府，用高壓水槍洗地留下「落跑市長侯友宜」字樣，遭新北警方強制帶回說明，直到半小時後副局長還說「正在了解適用法條」，對此，民進黨立委林楚茵痛批，最基本的法治精神都不顧，連當事人違反哪條法律都無法明確說明，這不是警總什麼是警總？

公投護台灣聯盟執行長羅宜昨受訪時解釋，下午1點半左右，他在新北市府前面的人行道上，以水槍、壓克力製作的板子「洗地」，後來警方到場指違反《社會秩序維護法》，強制他到案說明，過程間有好幾位新北市議員到場關心，最後，警方因「找不到適用的法條」，所以將他請回。他高呼，「實在不能接受，強制到案說明又說找不到法條」。

參與活動的青年陳佑維則表示，上車前的影片很清楚，你們家兩線一打電話問功夫，上面指示要用90條跟42條，說我們在地上噴水算「塗抹建築物」，所以沒有要逮捕但要帶走，不走現場十幾個popo（警察）可以把我們強制帶走欸；被問「是不是要限制人身自由」，還很乾脆的回答「是」。

陳佑維質疑，新北警察生事並非一天兩天，三重打人、移工上銬、永和踹頭、新莊搭訕，三天兩頭掃射都不管？猴猴做歹代誌還要酸宗痛，請問把社維法當違警罰法用的新北大探長，是想推廣新北執法文化嗎？

林楚茵也批評，侯友宜才剛被徵召馬上就讓警總回來！展現何謂「不挺我就抓起來」，當選新北市長才半年，馬上落跑選總統，憤怒的民眾為此「洗地板」表達意見，就被新北市警局抓回問話，最誇張的是連當事人違反哪條法律都無法明確說明，這不是警總什麼是警總？

林楚茵批評，原來新北治安侯混亂 ，都是因爲侯友宜將警力放在抓反對者，侯友宜以為自己還是戒嚴時代的侯警察嗎？連最基本的法治精神都不顧！縱容新北市警局亂抓人，缺乏人權法治觀念，侯友宜這不是要選民主台灣的總統，根本是在效法獨裁習大大的台灣區領導人。

