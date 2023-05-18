　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜如何贏過賴清德？　郭正亮揭「關鍵2點」

▲▼郭正亮（圖／資料照）

▲郭正亮（圖／資料照）

記者詹宜庭／台北報導

2024總統大選各黨參選人陸續出爐，國民黨徵召新北市長侯友宜，民眾黨也宣布提名黨主席柯文哲，民進黨則早已確定由身兼黨主席的副總統賴清德出線，形成三腳督局面。前立委郭正亮17日指出，侯友宜想要贏賴清德，必須在一個月讓內民調超過30％，登記參選前民調至少要到35%，並操作棄保效應，讓柯文哲民調降至20％到15％以下。

郭正亮昨日在節目《下班瀚你聊》中表示，侯友宜要贏賴清德一定要有幾個邏輯要通過，第一個是他必須在一個月內民調超過30％，這叫做確定提名效應，展現兩大黨對決與柯文哲拉開差距，「這是第一關侯友宜一定要過的。」

第二關，郭正亮指出，侯友宜10月正式登記參選，9月時民調至少要到35%，醞釀出國民黨有很大機會可以贏，且必須棄保柯文哲，讓柯文哲民調降至20％到15％以下，如果沒有發生，賴清德的贏面就會變大。

不過，郭正亮也直言，以他觀察賴清德近幾波操作，「賴清德文宣團隊真的蠻弱的」，不像總統蔡英文找網紅都找得非常精準，而且蔡英文她能夠順從幕僚，將個性去適應文宣的演出，比賴清德自然多了，「小英的幕僚去調教一下應該還可以到八成的狀態，但賴清德只有五成的狀態，在網路操作上還要再努力。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／《半澤直樹》男星與雙親3人倒臥家中！緊急送醫
軍營激戰「較有感覺」？　內內不忍了吐真相
快訊／好市多「A肝冷凍草莓」補償方案！全額退費、619慰問金
2座蓄水率不到1成！　全台8水庫拉警報
快訊／飛首爾1299元、東京2250元！　10:00第一波開
超扯大違建！　千坪超蓋面積達「6座籃球場」
表演翻車被酸爆　徐懷鈺首發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

im.B詐騙集團羅東大樓為綠委競辦　黃國昌怒問：還要裝不熟？

撫平「侯郭大戰」裂痕　「挺侯派」蔣萬安4度喊話：團結一致

「和平繁榮清廉跟我理念相同！」　侯友宜讚郭台銘：未來一定並肩作戰

下屆總統史上最難當？　郭正亮點「四大危機」：難做到嚇死人

侯友宜獲徵召參選2024總統　馮世寬：我希望國民黨加油

侯友宜如何贏過賴清德？　郭正亮揭「關鍵2點」

上海將辦雙城論壇！蔣萬安派副秘書長赴陸協調　「秉持對等尊嚴舉辦」

連勝文大讚郭台銘是「岳飛」　他困惑：那侯友宜不就成了秦檜？

沒規劃才買不起房？　他要民進黨「開存錢菜單」：除了吃土還能怎辦？

連江縣長赴陸洽商「新四通」　綠批畫大餅：為貪腐利益鋪路？

留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影

搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

台中女見男網友「需先買點數」　錢不夠還被兇！得知遭詐崩潰

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

廟青結婚...喜宴差點變廟會　新人進場眾人大喊「進喔！」

關穎力挺王思佳「這是她人生的功課」　揭名牌包「水很深」..信好友不知情

情侶日常對話狂撒狗糧　甜蜜互比「誰更愛對方」

柯文哲「向天下徵副手」　民眾黨：郭台銘是不錯人才

女童過馬路無助等52秒　45車無視...持續往前衝

im.B詐騙集團羅東大樓為綠委競辦　黃國昌怒問：還要裝不熟？

撫平「侯郭大戰」裂痕　「挺侯派」蔣萬安4度喊話：團結一致

「和平繁榮清廉跟我理念相同！」　侯友宜讚郭台銘：未來一定並肩作戰

下屆總統史上最難當？　郭正亮點「四大危機」：難做到嚇死人

侯友宜獲徵召參選2024總統　馮世寬：我希望國民黨加油

侯友宜如何贏過賴清德？　郭正亮揭「關鍵2點」

上海將辦雙城論壇！蔣萬安派副秘書長赴陸協調　「秉持對等尊嚴舉辦」

連勝文大讚郭台銘是「岳飛」　他困惑：那侯友宜不就成了秦檜？

沒規劃才買不起房？　他要民進黨「開存錢菜單」：除了吃土還能怎辦？

連江縣長赴陸洽商「新四通」　綠批畫大餅：為貪腐利益鋪路？

臺大盃熱舞大賽總決賽　本周日ETtoday獨家直播

鄧愷威奪6K排聯盟三振榜第三　李灝宇又撞到膝蓋傷退

G7聯合聲明「主要框架」曝光！反對任何形式核威脅　加強牽制中俄

約青梅竹馬談心　她喝下「加料玉米湯」遭性侵！色男判賠30萬

李榮浩PO烏梅子醬自爆「第一次吃」！　楊丞琳解答歌名真正由來

im.B詐騙集團羅東大樓為綠委競辦　黃國昌怒問：還要裝不熟？

撫平「侯郭大戰」裂痕　「挺侯派」蔣萬安4度喊話：團結一致

「和平繁榮清廉跟我理念相同！」　侯友宜讚郭台銘：未來一定並肩作戰

阿金的皮球不見「竟然在肚子裡！」　朱院長：來健檢才發現

下屆總統史上最難當？　郭正亮點「四大危機」：難做到嚇死人

長腿正妹吃麻辣鍋「透視換裝照」瘋傳

政治熱門新聞

侯友宜副手大黑馬是他　2條件曝光

李遠哲1事成藍營強牌　他曝卡在侯友宜

快訊／馮世寬爆氣嗆「不要問這種問題」　現場媒體傻眼

侯友宜擬9月請假捐薪　團隊驚見吳宗憲

館長自辦總統大選「柯文哲得票84%」

即／國民黨徵召侯友宜　盧秀燕不出席今中常會

徵召前關鍵48小時　朱侯郭三方會談

確定徵召侯友宜！郭辦稱未受邀　國民黨：另擇適當場合再邀

2024「三腳督」成形！　Yahoo最新民調風向變

林右昌「年輕人不是真的買不起房」炸鍋！　本人最新回應

挺郭派不滿侯友宜被徵召　楊秋興嗆：國民黨將輸300萬票

黃暐瀚揭賴清德弱點多　「若當選兩岸打仗機率最高」

林佳龍問侯友宜：市政無奇卻足以承擔國政？

喊「國民黨不可能推郭台銘」　矢板明夫觀察侯友宜：是白紙

更多熱門

相關新聞

侯友宜獲徵召參選2024總統　馮世寬：我希望國民黨加油

侯友宜獲徵召參選2024總統　馮世寬：我希望國民黨加油

國民黨昨徵召新北市長侯友宜參選2024總統，對決民進黨賴清德、民眾黨柯文哲。退輔會主委馮世寬今（18日）上午到立法院外交國防委員會報告並備質詢；會前媒體詢問馮，對於侯友宜當選是否兩岸會更和平？馮世寬表示，「這個我倒不敢講，但是我卻希望國民黨加油」。

連勝文大讚郭台銘是「岳飛」　他困惑：那侯友宜不就成了秦檜？

連勝文大讚郭台銘是「岳飛」　他困惑：那侯友宜不就成了秦檜？

國民黨徵召侯友宜選總統　欲走中間路線

國民黨徵召侯友宜選總統　欲走中間路線

徵召前關鍵48小時　朱侯郭三方會談

徵召前關鍵48小時　朱侯郭三方會談

侯友宜副手大黑馬是他　2條件曝光

侯友宜副手大黑馬是他　2條件曝光

關鍵字：

郭正亮賴清德侯友宜柯文哲蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

小一女童上學…把「4個月大弟弟」裝進書包

天氣太熱睡不著！他花200元DIY冷氣吹到爽

黎明學院越籍女學生實習意外　頭部重創亡

男友推特PO激戰照　她傻眼「那是我」怒告偷拍

她嚴重濕疹！3習慣全戒「改善70%」

大雨今晚到！　「全台連下2天」最劇時間曝

「正妹情侶慘死峇里島」破案了！　警說法讓人傻眼

台中LaLaport無業男墜樓亡　三井集團發聲

未婚夫是女人　她2年來以為跟男做愛

南投驚傳血案！菜農槍殺2人畏罪自戕

皮膚乾癢！她血糖一測狂飆474　醫點名「早餐別碰2食物」

快訊／國1「4車追撞」！黑車幾乎撞爛　傷亡不明

黑狗撿回來養1個多月竟然變灰色

遭肉搜正妹現身！「身家被挖光」吐無奈

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」目擊片瘋傳

更多

最夯影音

更多
留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影

留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影
搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

台中女見男網友「需先買點數」　錢不夠還被兇！得知遭詐崩潰

台中女見男網友「需先買點數」　錢不夠還被兇！得知遭詐崩潰

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面