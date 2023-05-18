侯友宜如何贏過賴清德？　郭正亮揭「關鍵2點」

▲郭正亮（圖／資料照）

記者詹宜庭／台北報導

2024總統大選各黨參選人陸續出爐，國民黨徵召新北市長侯友宜，民眾黨也宣布提名黨主席柯文哲，民進黨則早已確定由身兼黨主席的副總統賴清德出線，形成三腳督局面。前立委郭正亮17日指出，侯友宜想要贏賴清德，必須在一個月讓內民調超過30％，登記參選前民調至少要到35%，並操作棄保效應，讓柯文哲民調降至20％到15％以下。

郭正亮昨日在節目《下班瀚你聊》中表示，侯友宜要贏賴清德一定要有幾個邏輯要通過，第一個是他必須在一個月內民調超過30％，這叫做確定提名效應，展現兩大黨對決與柯文哲拉開差距，「這是第一關侯友宜一定要過的。」

第二關，郭正亮指出，侯友宜10月正式登記參選，9月時民調至少要到35%，醞釀出國民黨有很大機會可以贏，且必須棄保柯文哲，讓柯文哲民調降至20％到15％以下，如果沒有發生，賴清德的贏面就會變大。

不過，郭正亮也直言，以他觀察賴清德近幾波操作，「賴清德文宣團隊真的蠻弱的」，不像總統蔡英文找網紅都找得非常精準，而且蔡英文她能夠順從幕僚，將個性去適應文宣的演出，比賴清德自然多了，「小英的幕僚去調教一下應該還可以到八成的狀態，但賴清德只有五成的狀態，在網路操作上還要再努力。」