下屆總統史上最難當？　郭正亮點「四大危機」：難做到嚇死人

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（圖／ETtoday資料照）

記者詹宜庭／台北報導

藍綠白陣營2024總統人選已陸續就定位，國民黨徵召新北市長侯友宜，民眾黨也宣布提名黨主席柯文哲，民進黨則早已確定由身兼黨主席的副總統賴清德出線，形成三腳督局面。前立委郭正亮17日表示，2024到2028，不管誰當總統都很不幸，都是台灣有史以來最難當的總統，因為要面對戰爭、缺電、勞保破產與氣候變遷等四大危機，「難做到嚇死人。」

郭正亮昨日在節目《下班瀚你聊》中直言，「2024到2028，不管誰當總統都很不幸，都是台灣有史以來最難當的總統。」他指出，下任總統首先要面臨台海戰爭危機、第二是缺電危機、第三是勞保破產、第四是氣候變遷，且減碳時間表出來後肯定造成物價全面上漲，「誰來都很難當，未來這四個問題，每一個總統都要面對，難做到嚇死人。」

另針對賴清德兩岸論述，郭正亮說，他從沒看過主張台獨、愛國主義、搞獨立的政黨，結果他們的子女、好友從軍比例卻很低，只有請人家去黨中央演講而已，而且不分區立委從沒排過軍系立委，「這麼講究備戰的政黨，為什麼軍人那麼少，你起碼要爭取幾個軍人樣板吧？至少拉攏人家一下，就像國民黨會找大陸台商來當不分區一樣。」