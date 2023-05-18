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台版柬埔寨主嫌「7萬顆泰達幣」！士林分署要拍賣了　價值破220萬　

▲行政執行署台南分署，受台南地檢署囑託進行泰達幣31355顆拍賣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「台版柬埔寨」主嫌被扣7萬多顆泰達幣，士林分署要拍賣了。（圖／記者林悅翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市檢警日前偵辦「台版柬埔寨」事件，逮捕集團主謀「藍道」杜承哲等人，並查扣杜男犯罪所得「泰達幣」7萬3432多顆。檢方為了保存犯罪所得，決定盡快完成變價程序，與行政執行署士林分署合作，於23日上午舉辦拍賣會，這次將是國內至今最大宗的虛擬貨幣拍賣會。

檢警2022年11日偵辦「台版柬埔寨」事件，儘管第一時間逮捕了「茶董」、「S姊」等諸多集團幹部，不過幕後主謀「藍道」仍然在逃。檢警經數個月追查，終於在今年4月11日將「藍道」等人逮捕，而在後續的偵辦過程中，檢方發現「藍道」持有犯罪所得「泰達幣」7萬3432多顆。

檢方為保存犯罪所得，以利日後追償或沒收，決定盡快完成變價程序，與行政執行署士林分署合作，於23日上午10點30分在士林分署舉辦拍賣會。士林分署表示，泰達幣是一種虛擬貨幣，相較其他價格起伏較大的幣種，泰達幣不易受市場波動，價值穩定，在全球虛擬貨幣市場上相當普及，受到不少投資者喜愛。

士林分署透露，這批泰達幣若以17日的匯率換算，大約價值新台幣226萬元左右，而這次拍賣的泰達幣有底價，不過由於幣值每日會浮動，所以依規定未公布底價，有興趣競標的民眾，需由應買人到場喊價，只要出價最高且達到底價，就有機會把這一批泰達幣轉入冷錢包（或稱離線錢包）。

士林分署指出，拍賣會23日上午10點開放登記，上午10點30分登記截止並開始競價拍賣，拍定人應當場以現金、匯款、信用卡或開支票等方式，付清拍定價金及轉移費用。必須注意的是，拍定人還必須事前備妥「虛擬貨幣交易帳戶」或「冷錢包」，並確認帳戶或冷錢包是否能接收泰達幣。

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