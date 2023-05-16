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拘禁凌虐致死修法「最重判無期」！　法務部：嚴懲速辦、從重求刑

▲▼犯罪集團。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲詐騙集團囚禁豬仔。（圖／資料照）

記者黃聖庭／台北報導

立法院院會16日三讀修正《刑法》部分條文，其中犯私刑拘禁凌虐致死，最重可判無期徒刑。法務部表示，完成修法後，將使打擊詐欺之法制面更臻完備，藉由執法機關強力打擊詐欺作為，俾能有效遏止詐欺集團犯行。

法務部說明，詐騙犯罪氾濫猖獗，從單純財產犯罪，質變為暴力性犯罪，且朝向科技化、集團化、組織化等結構性犯罪發展，不肖人士為取得收受詐欺款項之帳戶，甚至囚禁、凌虐提供帳戶者。

法務部表示，詐騙集團會以製作深偽影像及聲音方式行詐，亦有加重處罰之必要，推動刑法修正以「擴大處罰」、「加重罪責」為核心，強化規範密度，完整評價罪質、惡性及行為之實害性，並周延保護民眾之人身、自由及財產法益。

法務部強調，所屬執法機關將落實「新世代打擊詐欺策略行動綱領」各項策進作為，全面查辦相關案件，嚴懲速辦、從重求刑，以展現打擊詐欺犯罪決心，並守護國人安全。

本次刑法修正重點如下：
一、增訂加重剝奪行動自由罪（刑法第302條之1第1項）：
增訂犯剝奪他人行動自由罪（下稱本罪）之加重處罰事由，包括三人以上共同犯本罪、攜帶兇器犯本罪、對精神、身體障礙或其他心智缺陷之人犯本罪、對被害人施以凌虐、剝奪被害人行動自由7日以上等情形，另為獨立處罰規定，提高刑度，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

二、增訂加重結果犯（刑法第302條之1第2項）：
犯加重剝奪行動自由罪因而造成被害人死亡、重傷害之加重結果犯，加重刑責。因而致人於死者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑。

三、增訂加重詐欺類型（刑法第339之4條第1項第4款）：
以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法（深偽影像或聲音）而犯詐欺罪者，增訂為加重處罰事由，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

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