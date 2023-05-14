2台灣男子涉嫌運毒被泰國警方逮捕　搜出15公斤K他命

▲兩名台灣男子涉嫌運毒在泰國被逮捕。（圖／翻攝自泰國警方臉書，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國北柳府警方10日逮捕2名台灣男子及2名泰國男子，搜出偽裝成茶葉包裝的15公斤K他命毒品，以及多件假的大陸公安與台灣警察制服。調查指出，這兩名台灣人年紀分別為25歲及29歲，替寮國的大陸友人運毒，準備把這些毒品運至柬埔寨。

泰媒Thaiger報導，落網的台籍男子分別是29歲男子Huang Kun You及25歲男子Rin Zhe Wel，兩人供稱這些毒品是由寮國的大陸友人準備，接著兩人非法搭船經湄公河進入泰國，隨後由22歲泰籍男子Seksan Promchunthong與27歲泰籍男子Attaphol Wangseeree在邊境接應，負責送兩人到柬埔寨邊境。

不過就在開車途經北柳府時，被當地警方發現4人形跡可疑，搜查車子後找到價值10萬泰銖的15公斤K他命毒品，以及5件假的大陸公安制服與5件假的台灣警察制服，把4人全數逮捕。兩名台籍男子還向警方坦承，假的警察制服是要在柬埔寨境內使用，原本打算在運毒任務完成後，要到柬埔寨詐騙機房工作，用假的制服進行詐騙。

泰國警方表示，2名台籍男子因涉嫌非法入境、運毒等罪名被逮捕，2名泰籍男子則以涉嫌共同協助外籍人士非法入境罪名被逮捕，4人都將接受進一步調查。