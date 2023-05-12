心跟錢都被騙走！南科女工程師遭愛情詐騙近千萬…一半還是借來的

▲台南1名女工程師，受到假交友真詐騙，誘騙投資虛擬貨幣近千萬，最後卻無法兌現始知受騙，而向佳里分局報案。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南南科一名女工程師(約50歲)身陷網路愛情詐騙，遭另名男網友慫恿投資虛擬貨幣，女子懷抱著對愛情的信任、以及發財夢想，將所有存款投入，還借來大筆資金加碼，前前後後共投資近千萬元購買泰達幣（USDT），不料這竟是詐騙集團的騙局，最後「心跟錢都被騙走」，不但存款血本無歸，同時還負債累累。警方提醒，這是相當典型的詐騙手法，呼籲民眾務必當心。

警方調查，女工程師2022年12月透過IG平台結識1名男網友，雙方還互加LINE，隨後男子展開柔情攻勢，天天噓寒問暖，逐漸走進女工程師的心，2人遂發展成網路伴侶關係。2023年1月，男子眼見已取得女工程師信任，開始介紹投資虛擬貨幣，並稱保證高獲利、穩賺不賠，慫恿她下載MAX與MetaMask投資APP進行投資。

女工程師出於對愛情的信任、以及男子所畫的發財夢大餅，聽從男子指示投入資金在幣安交易所購買泰達幣，惟後續女子依指示操作持有的泰達幣，先從MAX轉至MetaMask後，遭對方以「可領取24萬顆泰達幣」的獎勵誘惑，轉移至不明錢包地址(冷錢包)，當場陷入騙局。女子從今年2月至4月中，短短不到3月的時間，已經投入新台幣近千萬元，直至想出金時卻遭MetaMask客服人員稱有幫助他人洗錢嫌疑為由，無法提領兌現，才驚覺遭被騙了，而向佳里分局報案。

初步了解，女工程師投資的錢，一半是存款、一半則是借來的，現在投入的資金全血本無歸，不但存款見底，同時還負債累累，下場十分悽慘。

佳里分局指出，假交友誘投資虛擬貨幣的詐騙類型，歹徒會在社交媒體平臺如臉書、IG等，以交友軟體搭訕、交流，進而透過line等，花時間與被害人日常閒聊、培養感情，再逐漸灌輸投資穩獲利觀念，引誘民眾註冊虛擬貨幣交易平臺後，以話術誘使民眾依指示將虛擬貨幣轉至另一個錢包位址，然而前期這一系列感情鋪陳及好心投報賺錢管道的目的，都只是為了騙取錢財而已。

佳里分局長蘇政敏表示，此類型詐欺手法，常使民眾投入虛擬貨幣投資後，畢生積蓄因而在一夕間付之一炬，提醒民眾切勿依陌生人指示操作任何有關金融帳號或投資軟體，請關注165全民防騙或佳里警好讚臉書粉絲專頁，可獲最新反詐資訊。