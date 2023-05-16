麥克雞塊助攻騙詐團！她投資挨詐111萬　車手再約麥當勞慘了

記者高堂堯／南投報導

何姓女子先前透過社群網站臉書廣告、加入某通訊軟體LINE群組，遭其中「投資顧問」指示砸下111萬元購買虛擬貨幣「泰達幣」，事後發現受騙後報警求助；警方與何女合作，15日趁其與詐騙集團成員在南投市麥當勞面交款項時埋伏，順利逮捕車手劉姓男子到案，訊後依詐欺等罪嫌移送法辦。

▲何姓女子與警方合作，於麥當勞約定面交款項時逮捕詐騙集團嫌犯。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投警分局調查，何姓女子今年2月間在個人臉書看到一則投資廣告，信以為真而點入連結、加入名為「漲樂財富通」的LINE群組，禁不住群組內「投資顧問」的勸說，依其「教學課程」指示在投資平台操作，陸續以網路匯款以及面交方式購買「泰達幣」，共遭詐騙達111萬元，直到她發現無法從該交易所平台提領獲利時，才發現自己遭受詐騙。

▲▼詐團劉姓車手與何姓女子約定面交款項，於警方埋伏時現身。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投分局表示，14日接獲何女報案，得知她與詐騙集團成員還約定15日下午要在南崗路麥當勞面交購買泰達幣，認為機不可失，立即指派員警到場部署埋伏；該名車手果然依約現身，警方除在旁跟蹤、尾隨進入店內，還佯裝顧客點了麥克雞塊餐食用、以免被嫌犯發現，待何女與詐騙成員餘座位上坐定、面交現金時，立刻上前將犯嫌逮捕。

▲警方佯裝顧客點麥克雞塊餐食用，趁何姓女子（右）面交款項時將劉姓車手逮捕。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方查得該名車手身分為現年34歲的劉姓男子，並查扣詐騙贓款10萬元整，全案依詐欺等罪嫌偵辦；南投分局呼籲民眾，在社群網站等平台看到投資廣告，或是被邀請進入投資教學群組，務必保持警戒、反覆求證，切勿相信高獲利投資話術，而買賣股票最好到合法的證券公司辦理，若遇類似詐騙情事應依「勿急、勿躁、多思考」3要訣詳加查證，也可撥打165反詐騙專線或向附近警察機關求助。