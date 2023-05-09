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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／立院三讀：招募未成年到國外當詐騙豬仔　最重關10.5年

▲▼組織犯罪防制條例部分條文修正草案 三讀 敲槌 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院副院長蔡其昌敲槌三讀通過法案 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

近年犯罪組織招攬民眾至柬埔寨、杜拜等國家，從事電信詐欺、性剝削、勞力剝削，引發輿論譁然。為遏止新興組織犯罪，立法院院會9日三讀修正《組織犯罪防制條例》部分條文，增訂意圖使他人出中華民國領域外實行犯罪，而招募他人加入犯罪組織者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科2000萬元以下罰金，招募未成年加重其刑至2分之1，因此最重將處10.5年。

現行《組織犯罪防制條例》僅規定，招募他人加入犯罪組織者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金。

然而，由於近年新興組織犯罪崛起，犯罪模式已不同於傳統，尤其常見的毒品販運、人口販運、洗錢詐欺等犯罪經常跨越國界，且被害人數眾多、不法利益甚鉅、查緝不易，嚴重影響社會治安，因此，立法院院會今天上午三讀通過《組織犯罪防制條例》部分條文修正案，嚴懲意圖使他人出國實行犯罪，而招募他人加入犯罪組織的行為。

三讀條文新增規定，意圖使他人出中華民國領域外實行犯罪，而招募他人加入犯罪組織者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科2000萬元以下罰金，且成年人招募未滿18歲之人加入犯罪組織、指揮他人招募、具公務員或經選舉產生的公職人員身份，均加重其刑至2分之1。

此外，三讀條文也新增，招募他人加入犯罪組織、資助犯罪組織的沒收規定，明定擴大沒收範圍，徹底剝奪組織犯罪的不法所得；另將原本「經判處有期徒刑以上之刑確定者」不得登記為公職候選人的規定，修正為「經有罪判決確定者」就不得登記。

國民黨立委洪孟楷於三讀後發言表示，犯罪型態不斷推陳出新，尤其是去年讓國人深惡痛絕的，把國人騙到國外從事犯罪，甚至有被害人變成加害人的情況，這樣的情形非常可惡，絕對要嚴刑重罰遏止犯罪行為，跨國犯罪絕對不容姑息，呼籲政府部門也要遏阻網路詐騙管道，並透過跨國合作，破獲在國外的犯罪首腦，從源頭管制才是根本解決之道。

▼組織犯罪防制條例部分條文修正草案，立院三讀通過。 （圖／記者屠惠剛攝）

▲▼組織犯罪防制條例部分條文修正草案 三讀 敲槌 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

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