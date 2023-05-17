光天化日偷神明香油錢　看到外幣不屑拿

▲今年4月間，台南市北門區熱門觀光景點井仔腳周遭2間宮廟，陸續遭人用釣魚的方式偷取神明香油錢，學甲分局查獲林姓、許姓男子涉案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年4月間，台南市北門區熱門觀光景點井仔腳周遭2間宮廟，陸續遭人用釣魚的方式偷取神明香油錢，市警學甲分局查獲林姓、許姓男子涉案，依竊盜罪嫌送辦。

4月9日位於井仔腳鹽田西側的豬母娘娘廟，因適逢假日，鹽田遊客眾多，學甲警分局員警至該處加強巡邏，遊客即向員警表示，豬母娘娘廟內有一名男子疑似要竊取香油錢，員警立赴該廟並呼叫支援警力，待員警抵達後，見林姓嫌犯手持魯班尺及鑷子，並用泡棉膠帶貼於魯班尺上，意圖以釣魚方式黏取香油箱內之鈔票，尚未得手即遭警以竊盜罪嫌逮捕移送。

4月12日，於井仔腳鹽田東北側的泰安宮亦遭人竊取香油錢，廟方人員發現遭竊報警後，經調閱廟裡監視器發現可疑犯嫌及其駕駛之車輛，鎖定應是許姓犯嫌所為，犯罪手法係將雙面膠貼在釣魚線上，再伸入香油箱內黏取鈔票，且許嫌在竊取鈔票期間，曾拿到外幣(馬來西亞幣)，卻僅將新台幣帶走，外幣則再投入箱內；警方循線傳喚許嫌到案，函送請台南地檢署偵辦。





學甲警分局表示，井仔腳鹽田是北門區的熱門觀光景點，每遇假日均吸引大量遊客前來遊憩，欣賞候鳥(白腹燕鷗)及夕陽，遊客除遊玩外，也都會到周遭宮廟拜拜祈求平安及捐獻香油錢，卻遭歹徒覬覦，但經過員警的立即反應及鍥而不捨的精神，均能順利緝獲嫌犯，以維護周遭的治安。