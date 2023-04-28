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跟上大甲媽遶境＋公職會考　利百代文具推「及第鉛筆」助考生下筆如有神、有用有保庇

▲▼ 大甲媽,媽祖,遶境,保庇,神明,MIT,文具,鉛筆,考試,利百代,考生。（圖／品牌提供）

▲經典文具大牌「利百代」特別為考生設計有祝福寓意和貼心設計的文具系列。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

無論面對工作、健康或感情，誰都希望能擁有爆棚好運，尤其對考生來說，在考場上更想要有被助攻一把、推到及格陣營的高光時刻。因此許多人會求取有神明加持的幸運小物隨身攜帶，不過也有人疑惑到底有沒有用，其實國外就有進行多年的心理學實驗歸納證實——自己的運氣，自己決定！只要有助於心態提升，就能幫自己創造超保庇機運！像是文具元老大廠「利百代」限量推出的「及第鉛筆」和「神明保庇鉛筆」，就成為近期許多考生網友搶收的加持幸運物。

說到神明保庇，最近在社群平台上最熱鬧的加持活動，無非就是「大甲媽祖遶境」無誤！這一陣子光是滑個IG限時動態，就會發現竟然有很多朋友都在現場，原來大家雖然嘴上不說，但都想要透過遶境開運，保佑心中所求之事順順利利，就像是考前衝刺裝沒在用功，卻惦惦吃三碗公！畢竟算一算上半年考試季，就有公職國家考試、學測會考等重大關卡，就算自己已經包辦了9分努力，但可以的話，還是想要神明的1分保庇。至於帶在身上的幸運物除了護身符，不少考生也會把專用鉛筆帶去神明前的香火過爐。利百代「及第鉛筆」和「神明保庇鉛筆」更是直接把象徵好彩頭的「及第」字樣以及Q版神明圖像印在筆身，想請哪位神明保庇何事，就從鉛筆盒拿出來拜拜兼使用，展現更虔誠敬重的心，讓每次考試下筆都有如神助攻，簽署資料文件也能賦予吉祥順遂的寓意！

▲▼ 大甲媽,媽祖,遶境,保庇,神明,MIT,文具,鉛筆,考試,利百代,考生。（圖／品牌提供）

▲▼及第鉛筆（上）、神明保庇鉛筆（下）要讓每個考生下筆有如神助。

▲▼利百代，神明保庇鉛筆。（圖／品牌提供）

但如果以為，被搶翻的「神明保庇鉛筆」和「及第鉛筆」只是具有開運意義，那就太小看傳承近80年的利百代了！其實設計師在做產品規劃時也相當講求手感，像是為了幫考生在分秒必爭的考場上，能擁有一支下筆如神、填答更快速的考試專用筆，設計來助考生金榜題名的「及第鉛筆」特別把自動鉛筆的筆身做成橢圓造型，好握不怕累手之餘，放在桌上也不易滾動，不怕在考場上一個不小心就慌到失神，影響最關鍵的表現。同時，這支專為電腦答卷者設計的2B自動鉛筆，也採用專利扁芯設計，讓考生在塗寫答案卡時接觸表面積更大、塗寫更快速，讓人一筆在手、百試百中。

▲▼ 大甲媽,媽祖,遶境,保庇,神明,MIT,文具,鉛筆,考試,利百代,考生。（圖／品牌提供）

▲▼及第鉛筆的專利筆芯讓塗寫更快速，筆蓋附有橡皮擦能更順手地抹去錯誤答案，重新填入扭轉未來的答案。

▲▼ 大甲媽,媽祖,遶境,保庇,神明,MIT,文具,鉛筆,考試,利百代,考生。（圖／品牌提供）

此外，為了慶祝大甲媽祖遶境起跑，「神明保庇鉛筆」也推出限量組！只在利百代官網獨家販售的「神明保庇鉛筆」特別打造成牛皮紙盒精裝版，一盒6支裝並附贈6款精緻書籤，印上色彩繽紛的媽祖天后、財神爺、月下老人、關聖帝君、文昌帝君和土地公等Q版圖像的筆身，也主打漆料抗菌無毒，想中大樂透就請出「財神爺」塗寫幸運號碼，想遇到命定另一半就靠「月下老人」傳遞粉紅能量，工作想要無往不利就拜託「關聖帝君」揮刀助攻，祈求萬事平安順利自然就召喚「媽祖天后」帶來滿滿幸福！全方面保庇的獨家「神明保庇鉛筆」牛皮紙盒精裝版不僅適合收藏，當然也適合送給親朋好友，無論他們現在是否正在準備考試，都能為大家帶來人生每個階段都需要的自信與正能量。

▲▼利百代，神明保庇鉛筆。（圖／品牌提供）

▲牛皮紙盒精裝版附贈精美書籤，收藏贈送都能展現滿滿的祝福誠意。

工欲善其事必先利其器，做好9分的虔誠祈願和準備，1分的保庇就交由貼心設計的利百代文具幫忙應援！適逢大甲媽遶境期間，想帶著利百代設計的「搶分利器」祈求好運，最直接的方式就是加緊腳步到官網商城搶購，先幫好運加值，迎接每個關鍵時刻就能處變不驚，與利百代一起幫自己創造「專屬最強運」。

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