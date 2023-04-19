清早現神蹟？高雄振天宮驚現「神秘巨鞋印」　廟方調影片也嚇壞

▲小港振天宮跪墊出現巨型腳印。（圖／廟方提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄小港振天宮廟方人員日前清晨5點開廟門幫神明點香奉茶，沒想到半小時後，跪墊突然出現巨大鞋印，讓廟方人員感到好奇，是誰大清早來拜拜？更離奇的是，廟方調閱監視器後，發現期間完全沒有人出入。廟方認為，這是神明提醒世人「一步一腳印」，凡走過必留下足跡。

高雄小港振天宮主祀李府千歲，2、3年前大年初一，廟裡就曾出現過神蹟，擲筊後，筊被吸上桌裙，沒想到最近又因為神蹟成為信徒熱議焦點。

主委鍾智彬表示，有一位廟方委員每天清晨都會開廟門向王爺上香，並且擦拭完桌椅才去上班。14日清晨5點，這名委員按照慣例開廟門，並做完例行公事後，大約半個小時後，發現跪墊上竟有一個腳印，他便用手機拍下來，詢問廟公「剛剛有人來拜拜嗎？」

▲▼廟方調閱監視器，發現從前一天晚上到開廟門，都沒人進出參拜。（圖／廟方提供）

不過廟公說，「沒有阿！我也才剛廟門，沒有人進來。」讓這名委員更加疑惑，並向委員會反映，經調閱監視器，把前天晚上到開門後的影像全部看過一遍，發現這期間根本沒有人進出廟裡。

主委鍾智彬說，照片裡的鞋印非常大，他身高188公分、鞋子尺寸穿12號，但這個鞋印竟還比他的大，大約是14號，讓一票廟方人員都嘖嘖稱奇。

鍾智彬表示，這也許是王爺要勉勵世人，在疫後要安定民心，希望世人一步一腳印恢復過往生活，凡走過必留下足跡，懇勸信徒腳踏實地做人。

▲跪墊上出現14號尺寸的巨腳印。（圖／廟方提供）