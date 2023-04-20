媽祖功德箱遭竊孫悟空也趕來支援？！　安平警力逮香油錢竊賊

▲58歲楊男及42歲陳姓女子，2人侵入台南安平開台天后宮，將廟內之功德箱整座扛走，遭廟方志工及現場民眾合力制伏，交市警四分局逮捕法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市四分局於4月19日下午3時許，接獲安平開台天后宮報稱，有2名竊嫌將廟內之功德箱整座扛走，遭廟方志工及現場民眾合力制伏，員警到場後，查證後為58歲楊男及42歲陳姓女子所為。

經了解陳嫌進入文昌殿內（該殿供奉兩尊石將軍及一尊文昌君），見四下無人之際，竟異想天開，意欲將整座功德箱扛走，在殿外把風看守之楊女見黃嫌搬運不便，兩人即合力將功德箱扛出殿外，但由於動作太過招搖，被寺廟外的參拜民眾發現，合力將2嫌制伏，連身穿齊天大聖服裝的「藝人」都一起趕往支援。

警方偵辦過程中發現，歹徒因急需用錢而心存歹念作案，但竟敢在光天化日之下，在香火鼎沸的安平天后宮將整座功德箱扛走，更不知廟內有監視器，讓慣竊看到警方所掌握的跡證而百口莫辨，果然驗證舉頭三尺有神明，諸惡莫做的道理。

安平警方當場將查扣之功德箱及香油錢1萬3902元發還廟方外，並將2名嫌犯依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

四分局分局長王子雄表示，凡走過必留痕跡，本案感謝廟方及民眾機警察覺有異，即時逮捕歹徒嚇阻犯罪，並通報警察，警民合作再添一筆，也呼籲民眾遇到可疑人事物要立即向警方反應，透過科技偵查及友善通報，警民一起維護地方治安。