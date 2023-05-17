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侯友宜獲徵召　曾銘宗：藍委將結合侯團隊組成「有機體」打2024

▲朱立倫17日徵召侯友宜參選2024總統。（圖／記者林敬旻攝）

▲朱立倫17日在中常會上徵召侯友宜參選2024總統，曾銘宗（圖後）坐在後方見證。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席朱立倫今（17日）在中常會宣布徵召新北市長侯友宜參選2024總統，而極力爭取提名的鴻海創辦人郭台銘則於會前表示會盡最大努力支持侯。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，侯獲徵召前非常低調，也不會攻擊對手，這在整合上有很好的基礎。曾銘宗也指出，黨中央、未來侯友宜競辦與38位藍委等，一定會結合在一起，成為一個強而有力的有機體，發揮最大戰力。

早於朱立倫宣布徵召侯友宜參選2024總統，郭台銘透過臉書恭喜侯獲得提名，並表示將信守承諾，盡最大努力支持侯勝選。對此，曾銘宗在郭台銘該篇臉書文下方留言表示，「謝謝您『我心長照中華民國』！立法院國民黨團與您一起加油努力」。

曾銘宗也向《東森新媒體ETtoday》表示，郭台銘氣度非凡，自己並不擔心郭台銘反悔，而郭台銘未現身是因為今天場合是中常會，郭並未受邀，所以他也不擔心外界過度解讀，且秘書長黃健庭說過，未來將在適當時機邀請郭。

對於侯友宜該怎麼整合藍營，曾銘宗說，國民黨團結不一定能勝選，所以最重要的是整合郭台銘，甚至是民眾黨主席柯文哲；侯獲徵召前非常低調，也不會攻擊對手，這在整合上有很好的基礎，加上郭與侯共同目標都是下架民進黨，所以相信侯會傾全力整合郭或柯，甚至吸引中間選民，一起打贏2024。

曾銘宗也說，他相信侯友宜是最強母雞，未來一定會陸續提出政策論述、願景，藉此獲得民眾支持，並帶動立委選舉；另外立委方面他認為沒有整合問題，雖然黨團徵召前有不同意見，但彼此都沒有互打，所有委員包含陳玉珍都說過，只要黨中央徵召誰就支持誰，

至於國民黨立法院黨團是否已開始規劃議題，將與侯友宜聯合打2024選戰？曾銘宗指出，黨中央、智庫、未來的侯友宜競選團隊跟立法院黨團38位藍委，一定會結合在一起，成為一個強而有力的有機體，在政策論述或議題攻防、朝野攻防上，發揮最大戰力。

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