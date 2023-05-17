民進黨IG酸「郭台銘被詐騙」　林楚茵：要找本席陳情？

▲民進黨立委林楚茵點評時事。（圖／翻攝自林楚茵臉書）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨17日提名新北市長侯友宜參選總統，原先有意爭取提名的鴻海集團創辦人郭台銘透過臉書表達祝賀。不過，民進黨官方Instagram立刻貼出自製哽圖諷刺，「郭台銘好像被詐騙了」，圖片內容是仿造常見的詐騙簡訊格式。民進黨立委林楚茵則發文酸說，「阿銘要來找本席陳情嗎？台灣好聲茵，為『銘』發聲！」

民進黨官方Instagram稍早貼出一張自製哽圖，內容模仿常見的詐騙簡訊格式，顯示「★選總統★【保證提名】【絕對保密】【免繳信用貸款】Line：KMTliar朱先生 0857087087」，內文更寫道，「郭台銘是不是有收到這封簡訊？你好像被詐騙了」，可憐郭董人財兩失，下次記得撥打165反詐騙電話，政府已經推動「打詐國家隊」全力加強識詐宣導，希望全體國人都能提高警覺，相互提醒，慎防被騙。

對此，林楚茵也透過臉書酸說，她正在審查打詐法案，「阿銘要來找本席陳情嗎？台灣好聲茵，為『銘』發聲！」

林楚茵今天上午在立法院財政委員會質詢時關切，環保署尚未提出碳權交易子法，就已經有碳權概念股的話題，金管會、證交所應監測是否有藉機炒作的情形，嚴防碳權詐騙。她說，現在大家關心網路投資詐騙，但是這種藉機炒作話題會影響投資人權益、影響股市穩定，金管會應適度對外界提供正確訊息，不要讓碳權詐騙趁虛而入。